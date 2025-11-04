المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

ليفاندوفسكي: موسمي يبدأ الآن.. ولا أفكر في مستقبلي مع برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:03 م 04/11/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي - مهاجم برشلونة

يرى اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن موسمه الفعلي مع نادي برشلونة يبدأ الآن، موضحًا أنه لا يفكر حاليًا في مستقبله.

ويستعد برشلونة لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، خارج أرضه، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ليفاندوفسكي عن برشلونة

وقال ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء كلوب بروج: "أشعر أنني في حالة جيدة.. والمهم بالنسبة لي هو كيف يمكنني مساعدة برشلونة، بينما مستقبلي ليس مهمًا الآن لأنني أفكر فقط في المباريات المقبلة".

وأضاف: "إذا نظرت إلى عدد أهدافي مقارنة بالدقائق التي لعبتها هذا الموسم مع برشلونة فستجدها متشابهة مع الموسم الماضي.. أنا أتدرب وألعب بشكل جيد ولا أشغل ذهني كثيرًا".

وواصل تصريحاته: "لا أفكر في مستقبلي.. الكثير يمكن أن يحدث، لكنني في الوقت الحالي سعيد وأركز هذا الموسم على تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب".

وأكمل بشأن وصوله إلى حالة بدنية مثالية: "بالنسبة لي موسمي يبدأ مع برشلونة الآن".

وتابع: "كنت أعرف راشفورد من قبل.. لديه إمكانيات كبيرة، ويمكنه مساعدتنا، وأتمنى أن نلعب معًا بشكل أفضل، وأعتقد أن برشلونة أصبح أقوى بفضله فهو قادر على تسجيل الأهداف وتقديم الكثير من التمريرات الحاسمة".

قبل أن يختتم: "نبحث عن الفوز دائمًا.. كلوب بروج قوي جدًا على أرضه، لكننا نريد العودة بالنقاط الثلاث".

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة روبرت ليفاندوفسكي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
أرسنال

أرسنال

61

عرضية لسلافيا براج عن طريق يوسوفا مبودجي ويتصدى لها دفاع أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
