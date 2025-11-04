يرى اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن موسمه الفعلي مع نادي برشلونة يبدأ الآن، موضحًا أنه لا يفكر حاليًا في مستقبله.

ويستعد برشلونة لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، خارج أرضه، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ليفاندوفسكي عن برشلونة

وقال ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء كلوب بروج: "أشعر أنني في حالة جيدة.. والمهم بالنسبة لي هو كيف يمكنني مساعدة برشلونة، بينما مستقبلي ليس مهمًا الآن لأنني أفكر فقط في المباريات المقبلة".

وأضاف: "إذا نظرت إلى عدد أهدافي مقارنة بالدقائق التي لعبتها هذا الموسم مع برشلونة فستجدها متشابهة مع الموسم الماضي.. أنا أتدرب وألعب بشكل جيد ولا أشغل ذهني كثيرًا".

وواصل تصريحاته: "لا أفكر في مستقبلي.. الكثير يمكن أن يحدث، لكنني في الوقت الحالي سعيد وأركز هذا الموسم على تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب".

وأكمل بشأن وصوله إلى حالة بدنية مثالية: "بالنسبة لي موسمي يبدأ مع برشلونة الآن".

وتابع: "كنت أعرف راشفورد من قبل.. لديه إمكانيات كبيرة، ويمكنه مساعدتنا، وأتمنى أن نلعب معًا بشكل أفضل، وأعتقد أن برشلونة أصبح أقوى بفضله فهو قادر على تسجيل الأهداف وتقديم الكثير من التمريرات الحاسمة".

قبل أن يختتم: "نبحث عن الفوز دائمًا.. كلوب بروج قوي جدًا على أرضه، لكننا نريد العودة بالنقاط الثلاث".