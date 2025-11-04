المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خلال 45 دقيقة.. ساكا يسترجع رقمًا قياسيًا لآرسنال أمام سلافيا براج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:04 م 04/11/2025
ساكا

بوكايو ساكا

منح بوكايو ساكا، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، فريقه الأفضلية أمام سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق آرسنال نظيره سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب إدين أرينا.

ساكا يضع آرسنال بالمقدمة

شكل بوكايو ساكا، لاعب آرسنال، خطورة واضحة على مرمى سلافيا براج، خلال الشوط الأول من المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ساكا من ترك بصمته واضعًا فريقه آرسنال بالمقدمة، إذ نجح اللاعب في منح "الجانرز" الأفضلية وذلك عندما هز شباك سلافيا براج في الدقيقة 32 من عمر المواجهة.

وحصل فريق آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد مراجعة حكم اللقاء لتقنية الفيديو، والتي أشارت لوجود مخالفة بلمسة يد على لاعب سلافيا براج.

ونجح ساكا في هز شباك سلافيا براج بنجاح، إذ تكفل بتسديد الكرة بقوة على يسار حارس سلافيا براج، الذي حاول التصدي لها.

الأرقام القياسية تعرف ساكا

قاد ساكا 5 محاولات على مرمى سلافيا براج، ليصبح أول لاعب في آرسنال منذ موسم 2003-2004 يسدد 5 تسديدات ضد المنافس في الشوط الأول من مباراة بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا آرسنال بوكايو ساكا سلافيا براج

