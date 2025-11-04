أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لـبايرن ميونيخ، والإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن تشكيلتي الفريقين استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بين الفريقين، في تكرار لنهائي نسخة 2020، حيث يسعى كل طرف لفرض تفوقه الأوروبي مجددًا، في ظل تقارب النقاط والمستوى هذا الموسم.

ويقتسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على صدارة المجموعة.

تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر

خط الوسط: جوشوا كيميتش - سيرج جنابري - ألكساندر بافلوفيتش

خط الهجوم: مايكل أوليس - هاري كين - لويس دياز

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

خط الوسط: زائير إميري - فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا