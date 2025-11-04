المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كين وديمبيلي وجها لوجه.. تشكيل قمة باريس وبايرن في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:14 م 04/11/2025
باريس بايرن

تشكيل قمة باريس وبايرن

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لـبايرن ميونيخ، والإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن تشكيلتي الفريقين استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا بين الفريقين، في تكرار لنهائي نسخة 2020، حيث يسعى كل طرف لفرض تفوقه الأوروبي مجددًا، في ظل تقارب النقاط والمستوى هذا الموسم.

ويقتسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية، ما يجعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على صدارة المجموعة.

تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - كونراد لايمر

خط الوسط: جوشوا كيميتش - سيرج جنابري - ألكساندر بافلوفيتش

خط الهجوم: مايكل أوليس - هاري كين - لويس دياز

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

خط الوسط: زائير إميري - فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ لويس إنريكي هاري كين عثمان ديمبيلي فينسنت كومباني أشرف حكيمي حديقة الأمراء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

36

سقوط كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان على أرضية الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

40

فينيسيوس أرسل عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الريدز تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg