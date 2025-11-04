كتب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، رقما قياسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد بيلينجهام في التشكيل الأساسي لريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا

أصبح جود بيلينجهام بعمر 22 عامًا و128 يومًا، أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد تواجده في التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام ليفربول.

وكسر النجم الإنجليزي الشاب، رقم الأسطورة إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الأسبق، والذي كان يحمل الرقم القياسي بعمر 22 عامًا و155 يومًا.

وخلال 49 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، سجل بيلينجهام 14 هدفاً وصنع 13 آخرين.