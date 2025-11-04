تحدث هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء على ملعب "جان بريدل"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وأكد فليك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، ثقته في استمرار الفريق على طريق الانتصارات بعد الفوز الأخير على إلتشي، مشددًا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام بروج من أجل الاقتراب من التأهل المباشر إلى الدور التالي دون الحاجة إلى خوض مباريات فاصلة.

فليك يحسم موقف لامين يامال

وحول إمكانية مشاركة لامين يامال، قال فليك: "ليست مشكلتي إذا ذهب مع المنتخب الوطني، إنه يتدرب بشكل ممتاز، صحيح أنه ما زال في مرحلة التعافي، لكنه بخير، وإذا كان جاهزًا فسوف يشارك".

وبذلك وضع فليك حدًا لأي جدل حول حالة اللاعب الشاب أو التزاماته الدولية، مؤكدًا أنه سيعتمد عليه متى ما كان لائقًا بدنيًا.

مواجهة صعبة أمام كلوب بروج

واعترف فليك بصعوبة اللقاء أمام الفريق البلجيكي، مشيرًا إلى أن كلوب بروج يتميز بالقوة البدنية والتفوق في الكرات الهوائية، وقال: "لاعبوهم أطول من لاعبي فريقنا، لكن السلوك والانضباط أهم شيء، ونعرف كيف ندافع جيدًا".

وأضاف المدرب الألماني أن المباراة قد تشبه لقاء إلتشي الأخير، موضحًا: "ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى صعبة، اللعب في ملعبهم يمنحهم دافعًا إضافيًا".

إشادة بعودة ليفاندوفسكي وأولمو

كما عبر فليك عن رضاه بعودة روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو بعد الإصابة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو استعادة التوازن الهجومي للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين تدربا بشكل جيد وأظهرا جاهزية للمشاركة.

دي يونج وكاسادو مهددان بالإيقاف

وفي ختام تصريحاته، علق فليك على موقف الثنائي فرينكي دي يونج وكاسادو اللذين يواجهان خطر الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وقال: "نعرف أنها مخاطرة، لكن لدينا مجموعة قادرة على تعويض أي غياب، والجميع جاهز للمشاركة".