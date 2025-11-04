كتب النجم الإنجليزي الشاب ماكس دومان لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، رقماً قياسياً في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وشارك دومان بديلاً في مباراة فريقه أرسنال أمام سلافيا براغ، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ودخل دومان بديلاً في الدقيقة 72 من عمر مباراة سلافيا براغ، بدلاً من البلجيكي لياندرو تروسارد.

أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

وبعد مشاركة دومان في مباراة سلافيا براغ، أصبح النجم الإنجليزي الشاب أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وكتب دومان اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 15 عاما و308 يوماً.

وكسر الشاب الإنجليزي رقم يوسوفا موكوكو لاعب كوبنهاجن الحالي، والذي حققه رفقة فريق بروسيا دورتموند الألماني بعمر 16 عاماً و18 يوماً.

ويأتي خلف الثنائي دومان وموكوكو، النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، والذي شارك لأول مرة في البطولة بعمر 16 عاماً و68 يوماً.