كلام فى الكورة
الـ11 تواليا.. أرسنال يواصل انتصاراته أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:44 م 04/11/2025
أرسنال

من مباراة أرسنال وسلافيا براج

واصل نادي أرسنال انتصاراته المتتالية هذا الموسم، ليتفوق (3-0) على سلافيا براج التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب فورتونا أرينا ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتمكن أرسنال من الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بعد التعادل (1-1) مع مانشستر سيتي في 21 سبتمبر، إذ هزم بورت فالي ونيوكاسل وأولمبياكوس ووست هام وفولهام وأتلتيكو مدريد وكريستال بالاس وبرايتون وبيرنلي وسلافيا براج على الترتيب.

وفي دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال بالعلامة الكاملة بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية.

أرسنال يواصل انتصاراته أمام سلافيا براج

وبدأ أرسنال مباراته ضد سلافيا براج بتشكيل مكون من دافيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، بييرو هينكابي، ديكلان رايس، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، ميكيل ميرينو.

وهدد أرسنال مرمى سلافيا براج بتسديدة على الطائر من البرازيلي جابرييل في الدقيقة 2.

ورد سلافيا براج بتسديدة لبروفود من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 3، مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيمن لرايا.

واستمر صاحب الأرض في محاولاته الهجومية، ليسدد كرتين في الدقيقتين 5 و7 على التوالي، الأولى وقف لها رايا بالمرصاد، والثانية مرت بجانب مرمى أرسنال بقليل.

وأنقذ حارس سلافيا براج كرة قوية من ساكا في الدقيقة 19.

وحاول أرسنال فك شفرة دفاع سلافيا براج في الدقيقة 25 بتسديدة جديدة لساكا، تألق الحارس في التصدي لها.

وفي الدقيقة 27، حول تروسارد إحدى الكرات العرضية برأسه نحو مرمى براج، لكنها مرت أعلى العارضة.

وتحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 32، حولها ساكا إلى هدف أول على يسار حارس سلافيا براج.

وضغط سلافيا براج من أجل إدراك التعادل أمام أرسنال قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ميرينو هدفًا من تسديدة على الطائر في الدقيقة 46 بعد عرضية رائعة من تروسارد.

وأضاع ساكا هدفًا محققًا في الدقيقة 60 بسبب تألق حارس سلافيا براج.

وسجل أرسنال هدفًا ثالثًا لميرينو في الدقيقة 69 إذ استغل خروج حارس سلافيا براج بشكل خاطئ، ليحول الكرة برأسه نحو الشباك.

وتحصل سلافيا براج على ركلة جزاء في حدود الدقيقة 84، لكن الحكم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الـVAR مؤكدًا أن بن وايت لم يرتكب أي مخالفة أثناء إبعاد الكرة داخل منطقة أرسنال.

وفي الدقائق المتبقية، حافظ أرسنال على تقدمه المستحق (3-0) على سلافيا براج حتى النهاية.

أرسنال
أرسنال
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا أرسنال سلافيا براج

