دياز يشعل حديقة الأمراء بثنائية مذهلة في شباك باريس سان جيرمان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:53 م 04/11/2025
لويس دياز

لويس دياز يواصل تألقه اللافت

واصل النجم الكولومبي لويس دياز تألقه اللافت مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، بعدما قاد فريقه لتقدم ثمين على حساب باريس سان جيرمان، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

الكولومبي لا يتوقف عن التسجيل مع بايرن

وسجل دياز ثنائية مبكرة في الدقيقتين 4 و32 من عمر الشوط الأول، ليمنح بايرن الأفضلية في مواجهة تتسم بالندية والإثارة منذ بدايتها.

ويقدم لويس دياز موسمًا استثنائيًا بقميص النادي البافاري، حيث شارك حتى الآن في 16 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم خلالها في 15 هدفًا، سجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وتحمل المواجهة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ طابعًا ثأريًا، كونها تكرارًا لنهائي نسخة 2020، حيث يسعى كل فريق لفرض هيمنته الأوروبية من جديد.

ويتصدر الفريقان المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد تحقيقهما العلامة الكاملة في الجولات الثلاث السابقة، ما يجعل هذه المباراة صراعًا مباشرًا على القمة الأوروبية.

طالع باقي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

لويس دياز – بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان – دوري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

