خطف لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، الأضواء تجاهه وذلك خلال الشوط الأول من المباراة أمام باريس سان جيرمان، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب بارك دي برينسيس.

بداية مثالية ونهاية صادمة

نجح لويس دياز، في منح بايرن ميونخ الأفضلية مبكرًا بالدقيقة الرابعة من عمر المباراة، حينما تمكن من هز شباك لوكاس شيفالييه، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وجاء هدف بايرن ميونخ بعد تمريرة طولية وصلت إلى مايكل أوليس، الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شيفالييه، قبل أن ترتد إلى لويس دياز الذي وجه الكرة إلى داخل شباك باريس سان جيرمان دون تردد.

وعاد دياز للتسجيل من جديد في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق بايرن ميونخ في المباراة أمام باريس سان جيرمان.

وسجل بايرن ميونخ الهدف الثاني، بعد خطأ كارثي من ماركينوس، نجح لويس دياز في استغلاله ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتتخذ الشباك هدفًا لها.

تدخل عنيف

تدخل لويس دياز بقوة على أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، من الخلف وهو ما تسبب في سقوط المغربي أرضًا، وظهر الأخير باكيًا مبديًا رغبته في الخروج وعدم استكمال المباراة.

وتوجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أشارت لوجود خطأ عنيف من جانب دياز لتتغير البطاقة الصفراء التي تم إشهارها في البداية إلى اللون الأحمر وذلك في الدقيقة السابعة بعد الـ45 دقيقة.