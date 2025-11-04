المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بداية مثالية ونهاية صادمة.. دياز يسجل أمام باريس سان جيرمان ويغادر مطرودًا (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:07 م 04/11/2025
دياز

لحظة طرد لويس دياز

خطف لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، الأضواء تجاهه وذلك خلال الشوط الأول من المباراة أمام باريس سان جيرمان، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب بارك دي برينسيس.

بداية مثالية ونهاية صادمة

نجح لويس دياز، في منح بايرن ميونخ الأفضلية مبكرًا بالدقيقة الرابعة من عمر المباراة، حينما تمكن من هز شباك لوكاس شيفالييه، حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وجاء هدف بايرن ميونخ بعد تمريرة طولية وصلت إلى مايكل أوليس، الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها شيفالييه، قبل أن ترتد إلى لويس دياز الذي وجه الكرة إلى داخل شباك باريس سان جيرمان دون تردد.

وعاد دياز للتسجيل من جديد في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق بايرن ميونخ في المباراة أمام باريس سان جيرمان.

وسجل بايرن ميونخ الهدف الثاني، بعد خطأ كارثي من ماركينوس، نجح لويس دياز في استغلاله ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتتخذ الشباك هدفًا لها.

تدخل عنيف

تدخل لويس دياز بقوة على أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، من الخلف وهو ما تسبب في سقوط المغربي أرضًا، وظهر الأخير باكيًا مبديًا رغبته في الخروج وعدم استكمال المباراة.

وتوجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أشارت لوجود خطأ عنيف من جانب دياز لتتغير البطاقة الصفراء التي تم إشهارها في البداية إلى اللون الأحمر وذلك في الدقيقة السابعة بعد الـ45 دقيقة.

 

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ باريس سان جيرمان لويس دياز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg