بعد ثنائية جديدة.. أرتيتا يعدد مميزات ميرينو مع أرسنال

أشاد المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، بما يقدمه اللاعب ميكيل ميرينو هذا الموسم.

وقاد ميرينو أرسنال إلى الفوز بثلاثية نظيفة على سلافيا براج التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر أرتيتا

نجح ميرينو في تسجيل هدفين مع أرسنال أمام سلافيا براج، بعد أن شارك في مركز المهاجم رقم 9 لتعويض إصابة السويدي فيكتور جيوكيريس.

وتلقى ميرينو إشادة خاصة من أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة، بقوله: "شرف أن يكون لدينا لاعب مثل ميكيل ميرينو في أرسنال، لديه أدوار عديدة، قدرات مختلفة، وعقليته وقيادته وطريقته كشخص.. ومع غياب أكثر من مهاجم، كان علينا إيجاد حلول مختلفة، وقد سجل لنا هدفين بالفعل".

وأضاف: "ماكس دوامان لديه شجاعة وشخصية كبيرة، وهي أشياء لا يمكنني تعليمها له، إما لديك أو لا".

وأكمل: "شباك نظيفة في 8 مباريات متتالية لأول مرة منذ 1903 يوضح صعوبة تحقيق ذلك.. أكثر شيء يرضيني ليس الرقم نفسه، بل عقلية اللاعبين".

ثم عاد إلى الحديث عن لاعب الوسط الإسباني: "كان علينا اختراع المزيد من الحلول بسبب إصابات المهاجمين.. ميرينو لم يلعب هناك من قبل، لكن كانت لديه تجارب جيدة في الموسم الماضي".

قبل أن يختتم: "ميرينو يملك توقيت جيد جدًا وقدرة على إنهاء الفرص من لمسة واحدة.. لديه الجودة، لكن عليه أن يتعلم أيضًا وأن يتمرن كل يوم".

يشار إلى أن أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ12 نقطة، علمًا بأنه حقق الفوز في آخر 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات الرسمية.