حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على ريال مدريد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

والتقى ليفربول مع ريال مدريد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماك أليستر الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 61 بعدما استقبل عرضية من سوبوسلاي وسدد كرة رأسية سكنت الشباك.

اللافت للنظر في أداء ريال مدريد اليوم، هو التصديات الخيالية التي نجح فيها البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي، ورغم ذلك نجح "الريدز" في تحقيق الفوز.

صلاح شارك في هذه المباراة منذ بدايتها ولم يخرج طوال الـ 90 دقيقة ليساهم في فوز فريقه أمام خصم قوي وعنيد مثل ريال مدريد.

مشوار الفريقين

ريال مدريد كان يطمح في تحقيق الفوز في هذه المباراة لأنها ستمنحه الدفعة القوية لمواصلة مشوار تألقه في البطولة الأوروبية، بالأخص بعدما بدأ بالفوز ضد مارسيليا بنتيجة 2-1، ثم الفوز بخماسية ضد كايرات في الجولة الثانية، قبل أن يهزم يوفنتوس في الجولة الماضية بنتيجة 1-0.

أما رفاق نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، فبدأ مرحلة الدوري بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ثم الخسارة من جالاتا سراي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وأخيرا الفوز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وبالتالي فإن هذا الفوز الثالث لأبناء أرني سلوت في البطولة الأوروبية حتى الآن، أما ريال مدريد فتلقى الهزيمة الأولى له في المسابقة.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، يصل ليفربول للنقطة التاسعة في جدول ترتيب مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا محتلا بهم المركز السادس، بينما بقي ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط فقط.

تفاصيل المباراة

أول ربع ساعة مرت بين الفريقين وكانت الأمور متفاوتة، حيث هاجم ريال مدريد مرة واحدة عن طريق فينيسيوس جونيور، ورد بعدها ليفربول في الدقيقة العاشرة بفرصة كادت أن تسكن الشباك عن طريق سوبوسلاي لولا تألق كورتوا.

ويبدو أن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو كان دارسا جيدا لإمكانيات النجم المصري محمد صلاح، حيث أغلق عليه أي مساحة في الشوط الأول.

ومع مرور الوقت وبالتحديد في الدقيقة 27 كان ريال مدريد قريبا من الهدف الأول بعدما سدد تشاوميني كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

ليرد بعدها ليفربول في الدقيقة 28 بكرة لن تتكرر في المباراة من جديد، حيث انطلق فلوريان فيرتز من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية قوية داخل المنطقة قابلها سوبوسلاي بتسديدة ولكن الحارس كورتوا تصدى لها ببراعة.

العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول، كان لريال مدريد الغلبة حيث استغل ألونسو سرعات مبابي الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 40 لكن دفاع ليفربول أبعدها ببراعة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

بداية الشوط الثاني لم تكن مختلفة كثيرًا، حيث وقف كورتوا حائطا منيعا لهجمات ليفربول في الدقيقة 48 و49، وتكرر نفس الأمر في الدقيقة 55 عندما أرسل صلاح عرضية وأبعدها الحارس البلجيكي.

وابتسمت الكرة أخيرا لفريق ليفربول في الدقيقة 61 عندما سجل ماك أليستر الهدف الوحيد في المباراة من رأسية قوية سكنت الشباك ووقتها لم يستمر صمود العملاق كورتوا.

بدأ ألونسو في تعديل طريقة اللعب حيث سحب كامافينجا وأشرك رودريجو في محاولة لتسجيل هدف التعادل على الأقل والعودة بنقطة من ملعب آنفيلد، لكن محاولاته لم تنجح.

وفي الدقيقة 79 نزل ترينت ألكسندر أرنولد للمباراة بدلا من أردا جولر، وواجه سيلا من صافرات الاستهجان والهجوم الجماهيري بالأخص وأنه ترك آنفيلد من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدفا عالميا في الدقيقة 87 بعدما راوغ لاعب ريال مدريد بمهارة عالية ومن ثم أرسل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء حولها جاكبو برأسية لكن كورتوا تصدى من جديد قبل أن يتابعها الفرعون المصري بتسديدة قوية اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية.

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد خلال المباراة لينهي الحكم نهايتها بفوز مثير لفريق ليفربول ضد ريال مدريد.

