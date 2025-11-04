المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. انتصار أتلتيكو مدريد.. وأيندهوفن يحبط أولمبياكوس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:51 ص 05/11/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ريال يونيون سانت جيلواز البلجيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأظهر فريق المدرب دييجو سيميوني تفوقا كبيرا، ترجمه بهدف في الشوط الأول سجله الأرجنتيني المتألق جوليان ألفاريز عند الدقيقة 39 بعد متابعة لتمريرة أرضية أمام المرمى من جوليانو سيميوني.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله الفرنسي أنطوان جريزمان بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني استمرت أفضلية أتلتيكو على حساب ضيفه البلجيكي ونجح لاعب خط الوسط كونر جالاجير في إضافة الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وقلص روس سيكيس الفارق بهدف في الدقيقة 80، لكن ماركوس يورينتي مهاجم أتلتيكو عاد ليوسع الفارق من جديد بهدف سجله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني مستغلا المساحات في الخط الخلفي للمنافس، وتابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك.

رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، أما سانت جيلواز فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس والعشرين.

وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم الأمريكي ريكاردو بيبي هدفا متأخرا في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني ليقود به فريقه بي إس في آيندهوفن الهولندي لتعادل قاتل مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيبي هدف فريقه الذي عوض به تقدم أصحاب الأرض مبكرا عن طريق البرتغالي جيلسون مارتينيز في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد أولمبياكوس بهذا التعادل للنقطة الثانية في المركز الحادي والثلاثين في الترتيب العام، أما آيندهوفن فوصل للنقطة الخامسة في المركز السابع عشر.

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس أتلتيكو مدريد كوبنهاجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg