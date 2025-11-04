المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"ضربة جديدة بنفس الحجر".. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط الريال ضد ليفربول؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:45 ص 05/11/2025
ريال مدريد وليفربول

ريال مدريد وليفربول

علقت وسائل الإعلام الإسبانية على سقوط فريق ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز على ضيفه ريال مدريد 1-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

سجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الوحيد في الدقيقة 61 بضربة رأس مستغلا عرضية المجري دومينيك سوبوسلاي عبر ركلة حرة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس.

تعليقات الصحف الإسبانية على مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

نشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا بعنوان "ريال مدريد.. ضربة أخرى بنفس الحجر"، في إشارة لفشل الفريق الملكي مجددا في مباراة كبيرة، بعد سقوطه مع مدربه تشابي ألونسو ضد باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

بينما وجّهت صحيفة "آس" المدريدية نقدا لاذعا للفريق الملكي، وذكرت أن لاعبيه "لم يتمكنوا من مجاراة الخصم"، مضيفة: "الهزيمة في أنفيلد تُلقي بظلالها على أن المستوى التنافسي الحالي للريال لم يتطور بما يكفي".

وأضاف تقرير "آس": "لقد تغير أسلوب اللعب، لكن الفعالية لم تتغير".

بينما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن ألونسو "فشل في قراءة المباراة وأثار الشكوك"، وذكرت أن فريق المدرب أرني سلوت كان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر.

وفي تقرير بعنوان "عودة شبح مدريد"، سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الضوء على تعثر الميرينجي مجددا أمام فريق كبير، مشيرة إلى أن تيبو كورتوا، حارس مرمى الملكي، كان أفضل لاعب في فريقه.

