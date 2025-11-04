علقت وسائل الإعلام الإسبانية على سقوط فريق ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول فاز على ضيفه ريال مدريد 1-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

سجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الوحيد في الدقيقة 61 بضربة رأس مستغلا عرضية المجري دومينيك سوبوسلاي عبر ركلة حرة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس.

تعليقات الصحف الإسبانية على مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

نشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا بعنوان "ريال مدريد.. ضربة أخرى بنفس الحجر"، في إشارة لفشل الفريق الملكي مجددا في مباراة كبيرة، بعد سقوطه مع مدربه تشابي ألونسو ضد باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

بينما وجّهت صحيفة "آس" المدريدية نقدا لاذعا للفريق الملكي، وذكرت أن لاعبيه "لم يتمكنوا من مجاراة الخصم"، مضيفة: "الهزيمة في أنفيلد تُلقي بظلالها على أن المستوى التنافسي الحالي للريال لم يتطور بما يكفي".

وأضاف تقرير "آس": "لقد تغير أسلوب اللعب، لكن الفعالية لم تتغير".

بينما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن ألونسو "فشل في قراءة المباراة وأثار الشكوك"، وذكرت أن فريق المدرب أرني سلوت كان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر.

وفي تقرير بعنوان "عودة شبح مدريد"، سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الضوء على تعثر الميرينجي مجددا أمام فريق كبير، مشيرة إلى أن تيبو كورتوا، حارس مرمى الملكي، كان أفضل لاعب في فريقه.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا