للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

لويس إنريكي ينتقد لاعبي باريس بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:26 ص 05/11/2025
إنريكي

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

انتقد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبي فريقه بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه هي أول خسارة لحامل اللقب في المسابقة، بعد 4 مباريات بالبطولة، والثانية له في كافة المسابقات هذا الموسم، بينما وحقق بايرن انتصاره الـ16 على التوالي في كافة المسابقات.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن فريقه "كان من الممكن أن يخسر بنتيجة أكبر"، مشيرا إلى أن لاعبيه "ساعدوا بايرن ميونخ على تسجيل الأهداف".

وأضاف المدرب الإسباني: "عندما كان اللعب 11 ضد 11، لم يكن هناك شك، بالطبع، كانوا أفضل منا في الشوط الأول، صنعوا فرصا أكثر وقدمنا لهم بعض الهدايا الجميلة".

وأوضح: "عندما تمنح مثل هذه الهدايا لمثل هؤلاء اللاعبين، فسوف يسجلون، لا أعطي أي أعذار، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون أفضل".

وأعرب إنريكي عن حيرته لعدم فهم سبب إخفاق فريقه، خاصة خلال الشوط الأول الذي كان من جانب واحد لصالح بايرن ميونخ.

وأردف: "ليس لدي تفسير، الأمور هكذا فقط، قدمنا لهم عدة هدايا، سجلوا هدفين، لكن كان بإمكانهم تسجيل 4، أشعر بخيبة أمل لرؤية ذلك لأنني كنت أتوقع مستوى أفضل".

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

عانى باريس سان جيرمان من الإصابات هذا الموسم، حيث غادر المهاجم عثمان ديمبلي والظهير الأيمن أشرف حكيمي، الذي تعرض لعرقلة متهورة من دياز، المباراة مصابين في الشوط الأول.

ويشعر إنريكي أنه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع وضع الإصابات المستمر في الفريق، الذي غاب عنه أيضا المهاجم المصاب ديزيريه دووي.

وأتم: "عندما تستعيد لاعبين مصابين لا يكونوا في كامل جاهزيتهم، هذا شيء يجب أن أتعامل معه بشكل أفضل كمدرب، خاصة مع كل خبرتي".

جدول مباريات اليوم 

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

