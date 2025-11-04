انتقد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبي فريقه بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه هي أول خسارة لحامل اللقب في المسابقة، بعد 4 مباريات بالبطولة، والثانية له في كافة المسابقات هذا الموسم، بينما وحقق بايرن انتصاره الـ16 على التوالي في كافة المسابقات.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن فريقه "كان من الممكن أن يخسر بنتيجة أكبر"، مشيرا إلى أن لاعبيه "ساعدوا بايرن ميونخ على تسجيل الأهداف".

وأضاف المدرب الإسباني: "عندما كان اللعب 11 ضد 11، لم يكن هناك شك، بالطبع، كانوا أفضل منا في الشوط الأول، صنعوا فرصا أكثر وقدمنا لهم بعض الهدايا الجميلة".

وأوضح: "عندما تمنح مثل هذه الهدايا لمثل هؤلاء اللاعبين، فسوف يسجلون، لا أعطي أي أعذار، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون أفضل".

وأعرب إنريكي عن حيرته لعدم فهم سبب إخفاق فريقه، خاصة خلال الشوط الأول الذي كان من جانب واحد لصالح بايرن ميونخ.

وأردف: "ليس لدي تفسير، الأمور هكذا فقط، قدمنا لهم عدة هدايا، سجلوا هدفين، لكن كان بإمكانهم تسجيل 4، أشعر بخيبة أمل لرؤية ذلك لأنني كنت أتوقع مستوى أفضل".

عانى باريس سان جيرمان من الإصابات هذا الموسم، حيث غادر المهاجم عثمان ديمبلي والظهير الأيمن أشرف حكيمي، الذي تعرض لعرقلة متهورة من دياز، المباراة مصابين في الشوط الأول.

ويشعر إنريكي أنه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع وضع الإصابات المستمر في الفريق، الذي غاب عنه أيضا المهاجم المصاب ديزيريه دووي.

وأتم: "عندما تستعيد لاعبين مصابين لا يكونوا في كامل جاهزيتهم، هذا شيء يجب أن أتعامل معه بشكل أفضل كمدرب، خاصة مع كل خبرتي".

