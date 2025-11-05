المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

مباراة برشلونة وكلوب بروج.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:28 م 05/11/2025
فريق برشلونة

برشلونة

يستكمل برشلونة الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة كلوب بروج البلجيكي في مرحلة الدوري.

برشلونة يحل ضيفا على كلوب بروج، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقبل تلك المباراة، جمع برشلونة 6 نقاط من أول 3 جولات بالفوز مرتين والخسارة في لقاء وحيد، ليحتل المركز الـ12 بين 36 فريقا.

بينما حصد كلوب بروج 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين، ليحتل المركز الـ24.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة برشلونة وكلوب بروج عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

برشلونة دوري أبطال أوروبا كلوب بروج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

