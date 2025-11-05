مباراة برشلونة وكلوب بروج.. الموعد والقناة الناقلة

يستكمل برشلونة الإسباني مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة كلوب بروج البلجيكي في مرحلة الدوري.

برشلونة يحل ضيفا على كلوب بروج، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقبل تلك المباراة، جمع برشلونة 6 نقاط من أول 3 جولات بالفوز مرتين والخسارة في لقاء وحيد، ليحتل المركز الـ12 بين 36 فريقا.

بينما حصد كلوب بروج 3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين، ليحتل المركز الـ24.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة برشلونة وكلوب بروج عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم

