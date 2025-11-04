بيل يهاجم مبابي وفينيسيوس بعد سقوط الريال أمام ليفربول

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيل يفتح النار على مبابي وفينيسيوس بعد سقوط ريال مدريد أمام ليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

01:54 م 05/11/2025
بيل يهاجم مبابي وفينيسيوس بعد سقوط ريال مدريد أمام ليفربول

أدلى الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، بتصريحات نارية عن أداء لاعبي الميرنجي، خلال مباراة ليفربول الإنجليزي.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة، بهدف دون رد، أمام ليفربول الإنجليزي، في رابع جولات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

نجوم الملكي ولا سيما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، قدموا أداءً مخيبًا للآمال، دفاعيًا وهجوميًا، أمام كتية الريدز.

وسجل أليكسيس ماك أليستر هدف ليفربول من ضربة رأسية رائعة، سكنت شباك تيبو كورتوا، الذي تألق أمام هجمات محمد صلاح ورفاقه.

بيل يفتح النار على مبابي وفينيسيوس

وقال بيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نشاهد إبداع كيليان مبابي أو فينيسيوس في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع الويلزي: "كان الأمر مخيبًا للآمال بعض الشيء، إذ لم نشاهد الجودة التي نتوقعها من لاعبي ريال مدريد في الهجوم".

وواصل: "أعتقد أنه أمر محبط، ربما يزيد الأمر تعقيدًا أحيانًا، عليك فقط دفع الكرة للأمام واختبار المدافع بالمراوغة".

وأضاف بيل: "لقد كانا أسرع من أي لاعب آخر في الملعب، لذلك هما وحدهما من يستطيعا الإجابة على هذه الأسئلة".

وأتم: "ربما مبابي وفيني لا يفعلان ذلك لأنه لا يوجد أحد آخر في منطقة الجزاء ينتظر العرضيات، قد تحتاج إلى مهاجم وهذا يجعل الأمور معقدة قليلًا".

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا جاريث بيل كيليان مبابي فينيسيوس جونيور

قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الفيديوهات المتعلقة

بيل يهاجم مبابي وفينيسيوس بعد سقوط الريال أمام ليفربول

المزيد من الأخبار

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg