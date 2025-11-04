بيل يهاجم مبابي وفينيسيوس بعد سقوط الريال أمام ليفربول

أدلى الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، بتصريحات نارية عن أداء لاعبي الميرنجي، خلال مباراة ليفربول الإنجليزي.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة، بهدف دون رد، أمام ليفربول الإنجليزي، في رابع جولات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

نجوم الملكي ولا سيما فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، قدموا أداءً مخيبًا للآمال، دفاعيًا وهجوميًا، أمام كتية الريدز.

وسجل أليكسيس ماك أليستر هدف ليفربول من ضربة رأسية رائعة، سكنت شباك تيبو كورتوا، الذي تألق أمام هجمات محمد صلاح ورفاقه.

بيل يفتح النار على مبابي وفينيسيوس

وقال بيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نشاهد إبداع كيليان مبابي أو فينيسيوس في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع الويلزي: "كان الأمر مخيبًا للآمال بعض الشيء، إذ لم نشاهد الجودة التي نتوقعها من لاعبي ريال مدريد في الهجوم".

وواصل: "أعتقد أنه أمر محبط، ربما يزيد الأمر تعقيدًا أحيانًا، عليك فقط دفع الكرة للأمام واختبار المدافع بالمراوغة".

وأضاف بيل: "لقد كانا أسرع من أي لاعب آخر في الملعب، لذلك هما وحدهما من يستطيعا الإجابة على هذه الأسئلة".

وأتم: "ربما مبابي وفيني لا يفعلان ذلك لأنه لا يوجد أحد آخر في منطقة الجزاء ينتظر العرضيات، قد تحتاج إلى مهاجم وهذا يجعل الأمور معقدة قليلًا".