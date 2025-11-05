تشهد مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية، تجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر سيتي يستضيف دورتموند، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقبل تلك المباراة، جمع كلا من السيتي ودورتموند 7 نقاط، من انتصارين وتعادل في أول 3 جولات، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع بين 36 فريقا.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ودورتموند عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

