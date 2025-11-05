المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:01 م 05/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

تشهد مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة قوية، تجمع بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر سيتي يستضيف دورتموند، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقبل تلك المباراة، جمع كلا من السيتي ودورتموند 7 نقاط، من انتصارين وتعادل في أول 3 جولات، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع بين 36 فريقا.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ودورتموند عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بروسيا دورتموند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg