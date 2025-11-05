أنهى ريال مدريد الإسباني نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ريال مدريد في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وحتى الآن خاض الريال أول 4 جولات من الموسم الحالي، انتهت الـ3 الأولى، بفوزه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2-1) وكايرات الكازاخستاني (5-0) ويوفنتوس الإيطالي (1-0)، قبل خسارته أمام ليفربول الإنجليزي (0-1) في الجولة الرابعة.

وبهذا جمع ريال مدريد 9 نقاط يحتل بها المركز السابع بين 36 فريقيا، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد × موناكو الفرنسي - 20 يناير 2026 - 10 مساء

بنفيكا البرتغالي × ريال مدريد - 28 يناير 2026 - 10 مساء

