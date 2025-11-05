يواصل تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، التجريب في الجهة اليمنى للنادي الملكي.

ففي حين تسود القناعة في الجهة اليسرى بوجود ألفارو كاريراس وفينيسيوس جونيور وحتى كيليان مبابي، تبقى الجهة اليمنى محاطة بالشكوك.

إدواردو كامافينجا قدّم أداءً جيدًا في تلك الجهة خلال الكلاسيكو، وخلال المباراة غيّر تشابي خطته، فنقل اللاعب الفرنسي إلى هذا الجناح ليمنح بيلينجهام دورًا أكثر مركزية، ونجحت الفكرة، إلى درجة أنه في مباراة الأمس على ملعب آنفيلد أمام ليفربول اختاره مجددًا، لكن لاعب رين السابق لم يرقَ إلى مستوى توقعات المدرب.

لم يتمكن كامافينجا هذه المرة من إيجاد إيقاعه، فقد كان أداؤه غير دقيق ولم يقدّم أي عمق هجومي.

أجرى تشابي ألونسو تبديله الأول في الدقيقة 69، حين استبدله برودريجو، وهو خيار آخر لتلك الجهة، لكن البرازيلي بدوره فشل في ترك أي بصمة.

كان من المتوقع أن يكون رودريجو بديلاً لفينيسيوس، لكن مستواه تراجع، ومرة أخرى أمام ليفربول كان بعيدًا تمامًا عن أفضل حالاته.

الإصابات لم تساعد ألونسو

الإصابات لم تساعد تشابي ألونسو أيضًا في حسم مركز الظهير الأيمن، فقد بدأ ترينت ألكسندر أرنولد كأس العالم للأندية، لكن كارفاخال تفوق عليه لاحقًا، ثم جاءت إصابة اللاعب الإنجليزي، ومؤخرًا تعرّض كارفاخال لإصابة جديدة ستُبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وفي الوضع الحالي، يلعب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن رغم أنه ليس مركزه الطبيعي، أما لاعب ليفربول السابق، فعلى الرغم من ظهوره مجددًا في آنفيلد، إلا أنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يستعيد مكانه الأساسي.

ماستانتونو الخيار الأول

في الخطوط الأمامية، فاجأ ألونسو الجميع في بداية الموسم بإشراك فرانكو ماستانتونو، فقد كسب مكانه سريعًا في الجناح الأيمن، مع فالفيردي خلفه.

تشابي ألونسو قدّر عمل ماستانتونو الدفاعي واستعداده للمساهمة هجوميًا، حتى وإن لم تنجح محاولاته دائمًا، ومع ذلك، كان بالفعل بديلًا في الكلاسيكو، ثم عاد إلى التشكيلة الأساسية أمام فالنسيا، في إشارة إلى أنه ربما يعود إلى مقاعد البدلاء في آنفيلد، لكن إصابة في منطقة العانة أجبرته على الغياب في النهاية.

شارك كل من براهيم دياز وإندريك لفترات وجيزة في الجهة اليمنى، وكان الأخير قد ظهر لأول مرة هذا الموسم تحت قيادة تشابي أمام فالنسيا.

هذان مثالان آخران على تجارب المدرب، لكن علينا الآن الانتظار لمعرفة مدة غياب لاعب ريفر بليت السابق بسبب إصابته.

ومن المرجّح أن يلجأ تشابي إلى أحد هذين اللاعبين بحثًا عن حل في الجهة اليمنى، دون أن ننسى كامافينجا نفسه.