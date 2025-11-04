كسر النجم الكولومبي لويس دياز صمته بعد واقعة طرده في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليلة لا تُنسى للويس دياز أمام باريس سان جيرمان

وشهدت المواجهة تألق دياز الذي سجل هدفي الفوز لبايرن ميونيخ (2-1)، قبل أن يتعرض للطرد في نهاية الشوط الأول إثر تدخل قوي على المغربي أشرف حكيمي، الذي غادر الملعب متأثرًا بالإصابة وسط دموعه.

ومنذ ذلك الحين، تعرض دياز لسيل من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج اليوم بمنشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ليعلق على الواقعة قائلًا: "كانت ليلةً مؤثرة، تذكرنا كرة القدم دائمًا أنه خلال 90 دقيقة يمكن أن يحدث أي شيء، الأفضل والأسوأ".

وأضاف: "شعرت بالحزن لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخور بجهدهم الرائع، أتمنى لحكيمي عودةً سريعةً إلى أرض الملعب".

ويترقب الجهاز الطبي لباريس سان جيرمان نتائج الفحوصات التي سيخضع لها حكيمي اليوم الأربعاء لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

