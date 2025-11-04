المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حكيمي سيغيب لعدة أسابيع".. باريس سان جيرمان يكشف حالة 4 مصابين بعد مباراة بايرن ميونخ

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:38 م 05/11/2025
حكيمي

حكيمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طبيعة إصابات 4 لاعبين في صفوف الفريق، بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة بنتيجة (2-1) أمام بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، إصابة العديد من اللاعبين أبرزهم أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل.

حالة 4 مصابين في باريس سان جيرمان

وفي بيان رسمي، كشف باريس سان جيرمان طبيعة إصابات لاعبيه بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه: "تعرض أشرف حكيمي لإصابة خطيرة في كاحله الأيسر، مما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

وأضاف: "تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في ربلة ساقه اليسرى، وسيواصل علاجه خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وواصل بيان النادي الباريسي: "تعرض نونو مينديز لإصابة في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".

واختتم باريس سان جيرمان بيانه: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ أشرف حكيمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
تشيلسي

تشيلسي

18

تشيلسي يسجل.. هجمة مرتدة لصالح تشيلسي وانطلاقة من اندري سانتوس ثم مررها إلى استيفاو الذي استلم وسدد الكرة أرضية على يسار حارس كاراباج إلى داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg