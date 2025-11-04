أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طبيعة إصابات 4 لاعبين في صفوف الفريق، بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة بنتيجة (2-1) أمام بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، إصابة العديد من اللاعبين أبرزهم أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل.

حالة 4 مصابين في باريس سان جيرمان

وفي بيان رسمي، كشف باريس سان جيرمان طبيعة إصابات لاعبيه بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه: "تعرض أشرف حكيمي لإصابة خطيرة في كاحله الأيسر، مما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع".

وأضاف: "تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في ربلة ساقه اليسرى، وسيواصل علاجه خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وواصل بيان النادي الباريسي: "تعرض نونو مينديز لإصابة في ركبته اليسرى، وسيتلقى العلاج أيضًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويواصل ديزيريه دويه برنامجه التأهيلي".

واختتم باريس سان جيرمان بيانه: "سيتم الإعلان عن آخر المستجدات بعد فترة التوقف الدولي".