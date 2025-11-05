أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة كاراباج أجدام الأذربيجاني، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا على كاراباج أجدام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يقع كاراباج في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أندري سانتوس، روميو لافيا

ثلاثي ما قبل المهاجم: إستيفاو ويليان، تيريك جورج، جايمي جيتينز.

المهاجم: جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، ميريك، أتشيمبونج، تشالوباه، جوستو، فوفانا، كايسيدو، بونانوتي، إنزو فيرنانديز، جارناتشو، ديلاب، جويو.