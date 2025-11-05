المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

جواو بيدرو يقود الهجوم.. تشكيل تشيلسي لمواجهة كاراباج في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:53 م 05/11/2025
تشيلسي

تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة كاراباج أجدام الأذربيجاني، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا على كاراباج أجدام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يقع كاراباج في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أندري سانتوس، روميو لافيا

ثلاثي ما قبل المهاجم: إستيفاو ويليان، تيريك جورج، جايمي جيتينز.

المهاجم: جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، ميريك، أتشيمبونج، تشالوباه، جوستو، فوفانا، كايسيدو، بونانوتي، إنزو فيرنانديز، جارناتشو، ديلاب، جويو.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي دوري أبطال أوروبا كاراباج

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
تشيلسي

تشيلسي

18

تشيلسي يسجل.. هجمة مرتدة لصالح تشيلسي وانطلاقة من اندري سانتوس ثم مررها إلى استيفاو الذي استلم وسدد الكرة أرضية على يسار حارس كاراباج إلى داخل الشباك

