لم تكن التصديات الثمانية التي قام بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كافية لريال مدريد أمام ليفربول، إذ خسر فريقه (1-0) في ملعب أنفيلد.

وقدم كورتوا أداءً استثنائيًا مع ريال مدريد ضد ليفربول، في مباراة أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تألق كورتوا

نجح كورتوا في إحباط كل هجمات ليفربول في مباراة مثالية جديدة مع ريال مدريد حتى الدقيقة 60.

وتفوق ليفربول على كورتوا في مناسبة وحيدة عند حدود الدقيقة 60 بفضل ضربة رأسية قوية حول بها الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر عرضية المجري دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة.

ورغم خسارة ريال مدريد، استطاع كورتوا أن يتصدى لـ8 محاولات هجومية أمام ليفربول.

أين تقع بين الأفضل في مسيرة كورتوا مع ريال مدريد؟

وفيما يلي، أفضل 5 مباريات لكورتوا مع ريال مدريد منذ وصوله صيف 2018، من حيث عدد التصديات بحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية..

- 10 تصديات ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024: خرج بشباك نظيفة

- 10 تصديات ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025: استقبل هدفًا وحيدًا

- 9 تصديات ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022: خرج بشباك بنظيفة

- 9 تصديات ضد فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025: استقبل هدفًا وحيدًا

- 8 تصديات ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: استقبل هدفًا وحيدًا

وسبق لكورتوا أن خرج بـ8 تصديات في مباراة واحدة مع ريال مدريد أكثر من مرة، أبرزها بالتأكيد في مباراة الريمونتادا الشهيرة على مانشستر سيتي (3-1) في سانتياجو برنابيو ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.