المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قد يلحق بأمم أفريقيا.. حكيمي مهدد بالغياب عن 11 مباراة مع باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:05 م 05/11/2025
حكيمي

أشرف حكيمي من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أصبح اللاعب المغربي أشرف حكيمي مهددًا بالغياب عن 11 مباراة مقبلة لباريس سان جيرمان، مع إمكانية لحاقه بكأس أمم أفريقيا 2025.

وأثار حكيمي قلق جماهير نادي باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، مساء أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أرضًا إثر تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

إصابة حكيمي

تدخل دياز بقوة على كاحل حكيمي، ما تسبب في بكاء المغربي الذي لم يتمكن بالطبع من مواصلة اللعب، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بهدفين لواحد.

وأوضح نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن حكيمي يعاني من التواء حاد في الكاحل الأيسر.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن حكيمي قد يغيب عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 6 أسابيع مقبلة، ما يعني أنه سيعود -على الأرجح- قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في 21 ديسمبر بأيام قليلة.

مهدد بالغياب 11 مباراة لباريس سان جيرمان

وفيما يلي، المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها حكيمي، مع الإشارة إلى أنها تتضمن المباريات التي تقام في نفس فترة كأس أمم أفريقيا 2025..

- ليون × باريس سان جيرمان (9 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × لوهافر (22 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × توتنهام – دوري الأبطال (26 نوفمبر)

- موناكو × باريس سان جيرمان (29 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × رين (6 ديسمبر)

- أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان – دوري الأبطال (10 ديسمبر)

- ميتز × باريس سان جيرمان (13 ديسمبر)

- باريس سان جيرمان × باريس إف سي (4 يناير)

- باريس سان جيرمان × مارسيليا – كأس السوبر (8 يناير)

- باريس سان جيرمان × ليل (16 يناير)

- سبورتينج لشبونة × باريس سان جيرمان – دوري الأبطال (20 يناير)

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أشرف حكيمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

5

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند: آرون أنسيلمينو، جوب بيلينجهام، يان كوتو، إيمري تشان، كارني تشوكويميكا، باسكال جروس، ألكسندر ماير، سيلاس أوسترزينسكي، فابيو سيلفا.

تفاصيل المباراة
مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

93

تصدي رائع.. هجمة لصالح تشيلسي وصلت داخل منطقة الجزاء قابلها أليخاندرو جارناتشو بتسديدة رائعة على الطائر لكن حارس كاراباج تصدى للكرة وخرجت ركنية لصالح تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg