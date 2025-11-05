أصبح اللاعب المغربي أشرف حكيمي مهددًا بالغياب عن 11 مباراة مقبلة لباريس سان جيرمان، مع إمكانية لحاقه بكأس أمم أفريقيا 2025.

وأثار حكيمي قلق جماهير نادي باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، مساء أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أرضًا إثر تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

إصابة حكيمي

تدخل دياز بقوة على كاحل حكيمي، ما تسبب في بكاء المغربي الذي لم يتمكن بالطبع من مواصلة اللعب، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بهدفين لواحد.

وأوضح نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن حكيمي يعاني من التواء حاد في الكاحل الأيسر.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن حكيمي قد يغيب عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 6 أسابيع مقبلة، ما يعني أنه سيعود -على الأرجح- قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في 21 ديسمبر بأيام قليلة.

مهدد بالغياب 11 مباراة لباريس سان جيرمان

وفيما يلي، المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها حكيمي، مع الإشارة إلى أنها تتضمن المباريات التي تقام في نفس فترة كأس أمم أفريقيا 2025..

- ليون × باريس سان جيرمان (9 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × لوهافر (22 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × توتنهام – دوري الأبطال (26 نوفمبر)

- موناكو × باريس سان جيرمان (29 نوفمبر)

- باريس سان جيرمان × رين (6 ديسمبر)

- أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان – دوري الأبطال (10 ديسمبر)

- ميتز × باريس سان جيرمان (13 ديسمبر)

- باريس سان جيرمان × باريس إف سي (4 يناير)

- باريس سان جيرمان × مارسيليا – كأس السوبر (8 يناير)

- باريس سان جيرمان × ليل (16 يناير)

- سبورتينج لشبونة × باريس سان جيرمان – دوري الأبطال (20 يناير)