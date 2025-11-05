أدلى النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بأول تعليق له بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني.

وأثار حكيمي قلق جماهير نادي باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، مساء أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أرضًا إثر تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، في مباراة أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتدخل دياز بقوة على كاحل حكيمي، ما تسبب في بكاء المغربي الذي لم يتمكن بالطبع من مواصلة اللعب، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ بهدفين لواحد.

وأصدر النادي الباريسي، بيانا رسميا، يؤكد خلاله معاناة حكيمي من التواء حاد في الكاحل الأيسر، وأنه سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع.

أول تعليق من أشرف حكيمي بعد إصابته

وكتب أشرف حكيمي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "السقوط جزء من الطريق، أما النهوض فهو ما يصنع الفارق".

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن حكيمي قد يغيب عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 6 أسابيع مقبلة، ما يعني أنه سيعود -على الأرجح- قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في 21 ديسمبر بأيام قليلة.