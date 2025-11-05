أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به أمام بوروسيا دورتموند.

ويستقبل مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، دورتموند، في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويعيش الفريقان أوضاعًا متشابهة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كلاهما جمع 7 نقاط من 3 مباريات.

تشكيل مانشستر سيتي ضد دورتموند

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو

الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافوردد، ماركوس بيتينيلي، روبن دياز، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان شرقي، برناردو سيلفا، ريان آيت نوري، عبد القادر خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويواصل جوارديولا إبعاد عمر مرموش عن تشكيل مانشستر سيتي، إذ يجلس مجددًا على مقاعد البدلاء.

يشار إلى أن مرموش ما زال يبحث عن هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد 100 دقيقة دون أهداف، حيث ظهر مع سيتي في 3 مباريات ضد ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في موسم 2024-2025 وأمام فياريال هذا الموسم.