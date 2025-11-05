المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

تشكيل دورتموند.. بيلينجهام بين البدلاء.. وجيراسي يقود الهجوم أمام مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:10 م 05/11/2025
دورتم

دورتموند

اختار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إبقاء اللاعب الإنجليزي جوب بيلينجهام بين بدلاء بوروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي، فيما دفع بالمهاجم الغيني سيرهو جيراسي أساسيًا.

ويحل دورتموند ضيفًا على مانشستر سيتي هذا المساء في مباراة تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويعيش الفريقان أوضاعًا متشابهة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كلاهما جمع 7 نقاط من 3 مباريات.

تشكيل دورتموند أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: والديمار أنتون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني

الوسط: جوليان رايرسون، فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، دانيال سفينسون

الهجوم: كريم أديمي، ماكسمليان بيير، سيرهو جيراسي

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند: آرون أنسيلمينو، جوب بيلينجهام، يان كوتو، إيمري تشان، كارني تشوكويميكا، باسكال جروس، ألكسندر ماير، سيلاس أوسترزينسكي، فابيو سيلفا.

ويستمر هجوم دورتموند في الاعتماد على خدمات جيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مناصفة مع البرازيلي رافينيا.

وتضم القائمة الاحتياطية عددًا من الأسماء البارزة التي لعبت لمانشستر سيتي أو واجهته في أوقات سابقة، مثل كوتو الذي ارتدى القميص السماوي قبل انضمامه لدورتموند، وتشان وتشوكويميكا وجروس وسيلفا، رباعي ليفربول وتشيلسي وبرايتون ووولفرهامبتون السابق على الترتيب.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند

