اختار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إبقاء اللاعب الإنجليزي جوب بيلينجهام بين بدلاء بوروسيا دورتموند أمام مانشستر سيتي، فيما دفع بالمهاجم الغيني سيرهو جيراسي أساسيًا.

ويحل دورتموند ضيفًا على مانشستر سيتي هذا المساء في مباراة تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويعيش الفريقان أوضاعًا متشابهة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كلاهما جمع 7 نقاط من 3 مباريات.

تشكيل دورتموند أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: والديمار أنتون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني

الوسط: جوليان رايرسون، فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، دانيال سفينسون

الهجوم: كريم أديمي، ماكسمليان بيير، سيرهو جيراسي

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند: آرون أنسيلمينو، جوب بيلينجهام، يان كوتو، إيمري تشان، كارني تشوكويميكا، باسكال جروس، ألكسندر ماير، سيلاس أوسترزينسكي، فابيو سيلفا.

ويستمر هجوم دورتموند في الاعتماد على خدمات جيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مناصفة مع البرازيلي رافينيا.

وتضم القائمة الاحتياطية عددًا من الأسماء البارزة التي لعبت لمانشستر سيتي أو واجهته في أوقات سابقة، مثل كوتو الذي ارتدى القميص السماوي قبل انضمامه لدورتموند، وتشان وتشوكويميكا وجروس وسيلفا، رباعي ليفربول وتشيلسي وبرايتون ووولفرهامبتون السابق على الترتيب.