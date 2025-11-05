يواصل اللاعب المصري عمر مرموش البحث عن إثبات ذاته في نادي مانشستر سيتي، بعد أن عانى حينًا من الإصابة، وأحيانًا أكثر من الجلوس على مقاعد البدلاء، ليشارك في 1% فقط من الدقائق التي لعبها فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويظهر مرموش بين مقاعد بدلاء مانشستر سيتي هذا المساء أمام دورتموند.

مرموش يشارك في 1% من دقائق دوري أبطال أوروبا

يخوض مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، مباراته أمام بوروسيا دروتموند على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويملك مانشستر سيتي 7 نقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جمعها من الفوز على نابولي وفياريال، والتعادل ضد موناكو.

ولعب مرموش 4 دقائق فقط مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا من أصل 270 دقيقة، ما يعني أنه شارك في 1.48% دقيقة فقط.

ومن الوارد أن تقل نسبة دقائق عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 هذا المساء، إذ يجلس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

الإصابة والدكة

عانى مرموش من إصابة حرمته من المشاركة مع مانشستر سيتي ضد نابولي وموناكو على الترتيب.

وبعد عودته، أصبحت دكة مانشستر سيتي هي الشيء الجديد الذي يعاني منه مرموش في دوري أبطال أوروبا، إذ جلس عليها أمام فياريال ثم حصل على فرصة المشاركة لمدة 4 دقائق فقط.

وأبقى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي مرة أخرى أمام دورتموند.

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وشارك مرموش لمدة 96 دقيقة مع سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أمام ريال مدريد في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي ذهابًا وإيابًا، ثم لعب 4 دقائق ضد فياريال هذا الموسم.