كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

بين الإصابة والدكة.. مرموش يشارك في 1% من دقائق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:31 م 05/11/2025
مرموش

مرموش يواصل البحث عن ذاته في مانشستر سيتي

يواصل اللاعب المصري عمر مرموش البحث عن إثبات ذاته في نادي مانشستر سيتي، بعد أن عانى حينًا من الإصابة، وأحيانًا أكثر من الجلوس على مقاعد البدلاء، ليشارك في 1% فقط من الدقائق التي لعبها فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويظهر مرموش بين مقاعد بدلاء مانشستر سيتي هذا المساء أمام دورتموند.

مرموش يشارك في 1% من دقائق دوري أبطال أوروبا

يخوض مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، مباراته أمام بوروسيا دروتموند على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويملك مانشستر سيتي 7 نقاط في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جمعها من الفوز على نابولي وفياريال، والتعادل ضد موناكو.

ولعب مرموش 4 دقائق فقط مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا من أصل 270 دقيقة، ما يعني أنه شارك في 1.48% دقيقة فقط.

ومن الوارد أن تقل نسبة دقائق عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 هذا المساء، إذ يجلس على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

الإصابة والدكة

عانى مرموش من إصابة حرمته من المشاركة مع مانشستر سيتي ضد نابولي وموناكو على الترتيب.

وبعد عودته، أصبحت دكة مانشستر سيتي هي الشيء الجديد الذي يعاني منه مرموش في دوري أبطال أوروبا، إذ جلس عليها أمام فياريال ثم حصل على فرصة المشاركة لمدة 4 دقائق فقط.

وأبقى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي مرة أخرى أمام دورتموند.

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وشارك مرموش لمدة 96 دقيقة مع سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أمام ريال مدريد في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي ذهابًا وإيابًا، ثم لعب 4 دقائق ضد فياريال هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش

