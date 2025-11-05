الإصابات تلاحق باريس.. 3 لاعبين جدد تحت المراقبة الطبية

يعيش نادي باريس سان جيرمان حالة من القلق الشديد بعد تزايد عدد الإصابات داخل صفوف الفريق، في ظل الجدول المزدحم بالمباريات خلال الموسم الحالي (2025-2026).

ثلاثي جديد يثير القلق داخل باريس سان جيرمان

وبحسب شبكة "كانال+" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي والجهاز الفني يشعران بقلق متزايد بشأن الحالة البدنية لثلاثي الفريق فيتينيا، جواو نيفيس، وبرادلي باركولا، في ظل الإجهاد الكبير الذي يتعرض له اللاعبون مؤخرًا.

ويأتي ذلك بعد انضمام الرباعي برادلي دويه، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، ونونو مينديز إلى قائمة المصابين خلال الأيام الماضية، ما زاد من متاعب الفريق الذي يعاني من ضغط المباريات على المستويين المحلي والأوروبي.

وخسر باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت إصابة قوية للنجم المغربي أشرف حكيمي في الكاحل، أجبرته على مغادرة الملعب باكيًا.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، كشف برادلي باركولا عن معاناته البدنية قائلًا: "شعرت أنني بخير في الشوط الأول، لكن في الثاني كنت متعبًا جدًا جدًا، حاولت بذل أقصى ما لديّ، لكن سلسلة المباريات أصبحت ترهقني".

