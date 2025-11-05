المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الإصابات تلاحق باريس.. 3 لاعبين جدد تحت المراقبة الطبية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:32 م 05/11/2025
حكيمي

إصابات جديدة في باريس

يعيش نادي باريس سان جيرمان حالة من القلق الشديد بعد تزايد عدد الإصابات داخل صفوف الفريق، في ظل الجدول المزدحم بالمباريات خلال الموسم الحالي (2025-2026).

ثلاثي جديد يثير القلق داخل باريس سان جيرمان

وبحسب شبكة "كانال+" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي والجهاز الفني يشعران بقلق متزايد بشأن الحالة البدنية لثلاثي الفريق فيتينيا، جواو نيفيس، وبرادلي باركولا، في ظل الإجهاد الكبير الذي يتعرض له اللاعبون مؤخرًا.

ويأتي ذلك بعد انضمام الرباعي برادلي دويه، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، ونونو مينديز إلى قائمة المصابين خلال الأيام الماضية، ما زاد من متاعب الفريق الذي يعاني من ضغط المباريات على المستويين المحلي والأوروبي.

وخسر باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت إصابة قوية للنجم المغربي أشرف حكيمي في الكاحل، أجبرته على مغادرة الملعب باكيًا.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، كشف برادلي باركولا عن معاناته البدنية قائلًا: "شعرت أنني بخير في الشوط الأول، لكن في الثاني كنت متعبًا جدًا جدًا، حاولت بذل أقصى ما لديّ، لكن سلسلة المباريات أصبحت ترهقني".

حكيمي مهدد بالغياب عن 11 مباراة مع باريس سان جيرمان

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أشرف حكيمي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

5

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند: آرون أنسيلمينو، جوب بيلينجهام، يان كوتو، إيمري تشان، كارني تشوكويميكا، باسكال جروس، ألكسندر ماير، سيلاس أوسترزينسكي، فابيو سيلفا.

تفاصيل المباراة
مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
تشيلسي

تشيلسي

94

عرضية من رييس جيمس خارج منطقة الجزاء تمر من أمام مرمى كاراباج إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
