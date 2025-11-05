فرض نادي كاراباج أجدام الأذربيجاني، نتيجة التعادل الإيجابي (2-2) على فريق تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا.

وحلّ تشيلسي ضيفاً على كاراباج أجدام، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح إستيفاو ويليان لاعب تشيلسي أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الفريق الأذربيجاني وسدد الكرة في الشباك.

واستطاع لياندرو أندرادي لاعب كاراباج إدراك التعادل في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم بتسديدة داخل المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الأذربيجاني في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، نفذها ماركو يانكوفيتش ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد الكرة على يمين حارس تشيلسي.

ونجح أليخاندرو جارناتشو لاعب تشيلسي من تسجيل هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 53 من عمر المباراة، بعدما سدد تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك.

وتقاسم فريقا تشيلسي وكاراباج أجدام نقاط المباراة، ليحصد فريق البلوز النقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما احتل الفريق الأذربيجاني المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

ويلعب نادي تشيلسي في الجولة المقبلة مع فريق برشلونة الإسباني، بينما يلتقي نادي كاراباج مع نظيره نابولي في الجولة المقبلة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.