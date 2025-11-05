المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

من 0-0 إلى 1-1.. مباراة برشلونة وكلوب بروج تشتعل في 8 دقائق

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:17 م 05/11/2025
احتفال لاعبو برشلونة

برشلونة - صورة أرشيفية

اشتعلت مباراة كلوب بروج وبرشلونة المقامة في بطولة دوري أبطال أوروبا من أول 8 دقائق فقط.

ويستضيف فريق كلوب بروج نظيره برشلونة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة السادسة عن طريق نيكولو تريزولدي، قبل أن يتعادل فيران توريس في الدقيقة الثامنة لتعود المباراة لنقطة التعادل من جديد في أقل من دقيقتين.

ويلعب هانزي فليك، مدرب برشلونة، بنفس تشكيل مباراة إلتشي الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة، لتكون هذه المرة الأولى هذا الموسم التي لا يُجري فيها المدرب الألماني أي تغييرات على التشكيل الأساسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج وفي رصيده 6 نقاط من أول ثلاث جولات بعد تحقيقه انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر بين 36 فريقًا في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

برشلونة كان قد انتصر على أولمبياكوس في الجولة الماضية من دوري الأبطال بنتيجة 6-1.

دوري أبطال أوروبا برشلونة كلوب بروج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

51

محاولة لبرشلونة بعد تمريرة ويقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

50

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
