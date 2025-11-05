اشتعلت مباراة كلوب بروج وبرشلونة المقامة في بطولة دوري أبطال أوروبا من أول 8 دقائق فقط.

ويستضيف فريق كلوب بروج نظيره برشلونة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة السادسة عن طريق نيكولو تريزولدي، قبل أن يتعادل فيران توريس في الدقيقة الثامنة لتعود المباراة لنقطة التعادل من جديد في أقل من دقيقتين.

ويلعب هانزي فليك، مدرب برشلونة، بنفس تشكيل مباراة إلتشي الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة، لتكون هذه المرة الأولى هذا الموسم التي لا يُجري فيها المدرب الألماني أي تغييرات على التشكيل الأساسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على كلوب بروج وفي رصيده 6 نقاط من أول ثلاث جولات بعد تحقيقه انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر بين 36 فريقًا في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

برشلونة كان قد انتصر على أولمبياكوس في الجولة الماضية من دوري الأبطال بنتيجة 6-1.