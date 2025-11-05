ماريسكا: تشيلسي ما زال متأثرا بكأس العالم للأندية

اعترف المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، أن فريقه ما زال متأثرًا بالمشاركة الطويلة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 حيث بلغ آنذاك المباراة النهائية قبل أن يحسم اللقب أمام باريس سان جيرمان.

واكتفى تشيلسي بالتعادل (2-2) مع كاراباج الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ماريسكا

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن: "تشيلسي ليست لديه مشكلة في الاستحواذ.. كاراباج ضغط جيدًا، لكننا أيضًا حصلنا على الكثير من الفرص".

وأضاف: "الفارق الكبير كان في منطقة الجزاء.. الأهداف التي استقبلناها كانت ساذجة، ولم نكن حاسمين بما فيه الكفاية في منطقتهم".

وواصل تصريحاته: "بدأنا بطريقة صحيحة ثم استقبلنا هدفين.. وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير من كاراباج".

ثم تابع: "كانت نيتي إراحة كايسيدو وإنزو وجوستو ولاعبين آخرين.. لا يمكنهم اللعب كل 3 أيام، وكأس العالم للأندية أثر كثيرًا لذا حاولنا المداورة بين اللاعبين".

قبل أن يختتم: "أشعر بالحزن من أجل لافيا.. لم يكن قادرًا على أن يكون جاهزًا لفترة طويلة، ومن المبكر معرفة نوع الإصابة التي تعرض لها لكنني أعتقد أنها في عضلة الفخذ".

يشار إلى أن تشيلسي يملك 7 نقاط من 4 مباريات خاضها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.