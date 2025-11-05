المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ماريسكا: تشيلسي ما زال متأثرا بكأس العالم للأندية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:41 م 05/11/2025
ماريسكا

ماريسكا - مدرب تشيلسي

اعترف المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، أن فريقه ما زال متأثرًا بالمشاركة الطويلة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 حيث بلغ آنذاك المباراة النهائية قبل أن يحسم اللقب أمام باريس سان جيرمان.

واكتفى تشيلسي بالتعادل (2-2) مع كاراباج الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات ماريسكا

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن: "تشيلسي ليست لديه مشكلة في الاستحواذ.. كاراباج ضغط جيدًا، لكننا أيضًا حصلنا على الكثير من الفرص".

وأضاف: "الفارق الكبير كان في منطقة الجزاء.. الأهداف التي استقبلناها كانت ساذجة، ولم نكن حاسمين بما فيه الكفاية في منطقتهم".

وواصل تصريحاته: "بدأنا بطريقة صحيحة ثم استقبلنا هدفين.. وفي الشوط الثاني كنا أفضل بكثير من كاراباج".

ثم تابع: "كانت نيتي إراحة كايسيدو وإنزو وجوستو ولاعبين آخرين.. لا يمكنهم اللعب كل 3 أيام، وكأس العالم للأندية أثر كثيرًا لذا حاولنا المداورة بين اللاعبين".

قبل أن يختتم: "أشعر بالحزن من أجل لافيا.. لم يكن قادرًا على أن يكون جاهزًا لفترة طويلة، ومن المبكر معرفة نوع الإصابة التي تعرض لها لكنني أعتقد أنها في عضلة الفخذ".

يشار إلى أن تشيلسي يملك 7 نقاط من 4 مباريات خاضها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا تشيلسي إنزو ماريسكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

51

محاولة لبرشلونة بعد تمريرة ويقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

50

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
