كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

أمام فريقه السابق.. رقم قياسي جديد لهالاند في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:51 م 05/11/2025
هالاند

هالاند يسجل في مرمى فريقه السابق

سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند رقمًا قياسيًا جديدًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بفضل هدفه في مرمى فريقه السابق.

ويلتقي هالاند بقميص مانشستر سيتي، فريقه السابق بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة جارية بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هالاند يسجل في فريقه السابق

تمكن هالاند من تسجيل هدف لمانشستر سيتي أمام دورتموند، بعد أن تلقى تمريرة من دوكو، حولها من لمسة واحدة إلى شباك كوبيل، كان ذلك في الدقيقة 29.

ولم يحتفل هالاند بالطريقة المعتادة أمام بوروسيا دورتموند، على الأرجح احترامًا لفريقه السابق الذي دافع عن ألوانه في الفترة بين يناير 2020 ويوليو 2022 قبل انضمامه لمانشستر سيتي.

يشار إلى أن هالاند سبق له أن سجل هدفًا في مرمى دورتموند خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي في 2022-2023.

رقم قياسي جديد

استطاع هالاند أن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا هذا المساء.

وأصبح هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية في منافسات دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي على الترتيب.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

51

محاولة لبرشلونة بعد تمريرة ويقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

50

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
