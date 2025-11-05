سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند رقمًا قياسيًا جديدًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بفضل هدفه في مرمى فريقه السابق.

ويلتقي هالاند بقميص مانشستر سيتي، فريقه السابق بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة جارية بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هالاند يسجل في فريقه السابق

تمكن هالاند من تسجيل هدف لمانشستر سيتي أمام دورتموند، بعد أن تلقى تمريرة من دوكو، حولها من لمسة واحدة إلى شباك كوبيل، كان ذلك في الدقيقة 29.

ولم يحتفل هالاند بالطريقة المعتادة أمام بوروسيا دورتموند، على الأرجح احترامًا لفريقه السابق الذي دافع عن ألوانه في الفترة بين يناير 2020 ويوليو 2022 قبل انضمامه لمانشستر سيتي.

يشار إلى أن هالاند سبق له أن سجل هدفًا في مرمى دورتموند خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي في 2022-2023.

رقم قياسي جديد

استطاع هالاند أن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا هذا المساء.

وأصبح هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية في منافسات دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي على الترتيب.