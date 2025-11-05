سجل إستيفاو رقمًا قياسيًا مع نادي تشيلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا لم يحققه أي من نجوم قارة أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدو.

واكتفى تشيلسي بالتعادل (2-2) مع كاراباج الأذربيجاني هذا المساء في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إستيفاو يقتحم تاريخ دوري أبطال أوروبا

نجح إستيفاو في تسجيل هدف قاري جديد مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا أمام كاراباج عند حدود الدقيقة 16.

وكان اللاعب البرازيلي إستيفاو افتتح أهدافه في منافسات دوري أبطال أوروبا في المباراة الماضية أمام أياكس.

وأصبح إستيفاو أول لاعب من قارة أمريكا الجنوبية يبلغ 18 عامًا أو أقل يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا.

ورغم مشاركة مئات النجوم من أمريكا الجنوبية في دوري أبطال أوروبا مثل ميسي ورونالدو، لكن لا أحد استطاع تحقيق إنجاز إستيفاو الذي يبدو أنه في طريقه إلى أن يصبح نجمًا مع تشيلسي.

يشار إلى أن تشيلسي حصل على خدمات إستيفاو من بالميراس البرازيلي في صفقة كلفت نحو 45 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تشيلسي جمع 7 نقاط من 4 مباريات خاضها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.