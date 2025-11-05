المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يحققه ميسي أو رونالدو.. إستيفاو يكتب رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:23 م 05/11/2025
إستيفاو

إستيفاو من مباراة تشيلسي وكاراباج

سجل إستيفاو رقمًا قياسيًا مع نادي تشيلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا لم يحققه أي من نجوم قارة أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدو.

واكتفى تشيلسي بالتعادل (2-2) مع كاراباج الأذربيجاني هذا المساء في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إستيفاو يقتحم تاريخ دوري أبطال أوروبا

نجح إستيفاو في تسجيل هدف قاري جديد مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا أمام كاراباج عند حدود الدقيقة 16.

وكان اللاعب البرازيلي إستيفاو افتتح أهدافه في منافسات دوري أبطال أوروبا في المباراة الماضية أمام أياكس.

وأصبح إستيفاو أول لاعب من قارة أمريكا الجنوبية يبلغ 18 عامًا أو أقل يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا.

ورغم مشاركة مئات النجوم من أمريكا الجنوبية في دوري أبطال أوروبا مثل ميسي ورونالدو، لكن لا أحد استطاع تحقيق إنجاز إستيفاو الذي يبدو أنه في طريقه إلى أن يصبح نجمًا مع تشيلسي.

يشار إلى أن تشيلسي حصل على خدمات إستيفاو من بالميراس البرازيلي في صفقة كلفت نحو 45 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تشيلسي جمع 7 نقاط من 4 مباريات خاضها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي دوري أبطال أوروبا إستيفاو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg