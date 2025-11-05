في 120 ثانية.. مباراة برشلونة وكلوب بروج تشتعل

اشتعلت مباراة كلوب بروج أمام برشلونة خلال دقائق قليلة، في المواجهة التي تجري بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب جان بريدل.

لامين يعيد برشلونة

حافظ لامين يامال، لاعب برشلونة، على آمال فريقه أمام كلوب بروج، في المباراة التي تجري بينهما بدوري أبطال أوروبا، بعد أن تمكن من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وجاء هدف لامين يامال، بعد أن اخترق اللاعب دفاعات كلوب بروج قبل أن يطلق تسديدة قوية متقنة، لم تعرف سوى الاستقرار داخل شباك الفريق صاحب الديار.

بورجيس يحبط برشلونة

مرت دقيقتان فقط، حتى نجح كلوب بروج في العودة إلى المقدمة وذلك عن طريق كارلوس بورجيس، الذي تمكن من هز شباك برشلونة بالهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 63.

وتلقى بورجيس، تمريرة بينية لينطلق خلف دفاعات برشلونة متجهًا صوب تشيزني قبل أن يسدد الكرة ببراعة في شباك البلوجرانا.