المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في 120 ثانية.. مباراة برشلونة وكلوب بروج تشتعل

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 05/11/2025
لامين يامال

فريق برشلونة

اشتعلت مباراة كلوب بروج أمام برشلونة خلال دقائق قليلة، في المواجهة التي تجري بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب جان بريدل.

لامين يعيد برشلونة

حافظ لامين يامال، لاعب برشلونة، على آمال فريقه أمام كلوب بروج، في المباراة التي تجري بينهما بدوري أبطال أوروبا، بعد أن تمكن من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وجاء هدف لامين يامال، بعد أن اخترق اللاعب دفاعات كلوب بروج قبل أن يطلق تسديدة قوية متقنة، لم تعرف سوى الاستقرار داخل شباك الفريق صاحب الديار.

بورجيس يحبط برشلونة

مرت دقيقتان فقط، حتى نجح كلوب بروج في العودة إلى المقدمة وذلك عن طريق كارلوس بورجيس، الذي تمكن من هز شباك برشلونة بالهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 63.

وتلقى بورجيس، تمريرة بينية لينطلق خلف دفاعات برشلونة متجهًا صوب تشيزني قبل أن يسدد الكرة ببراعة في شباك البلوجرانا.

 

 

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا برشلونة كلوب بروج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg