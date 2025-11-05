نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز سهل (4-1) على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة شارك خلالها النجم المصري عمر مرموش 4 دقائق فقط.

وبدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي ودورتموند التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بدلًا من إيرلينج هالاند عند حدود الدقيقة 86.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على دورتموند إلى ثنائية فيل فودين، فيما أضاف كل من إيرلينج هالاند وريان شرقي هدفًا وحيدًا.

تشكيل مانشستر سيتي ودورتموند

تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي، نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

تشكيل دورتموند: جريجور كوبيل، والديمار أنتون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني، جوليان رايرسون، فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، دانيال سفينسون، كريم أديمي، ماكسمليان بيير، سيرهو جيراسي

مانشستر سيتي يقسو على دورتموند

وأظهر مانشستر سيتي أفضلية هجومية واضحة أمام دورتموند منذ تسديدة دوكو التي كادت تعانق الشباك الألمانية في الدقيقة 6، لكنها مرت لسوء حظه إلى جانب القائم الأيسر لكوبيل.

وتألق حارس دورتموند في التصدي لتسديدة صاروخية من فيل فودين في الدقيقة 10 قبل أن يتابع سافينيو الكرة بتصويبة أعلى العارضة.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف أول في الدقيقة 22 بفضل تسديدة فيل فودين التي سكنت الزاوية اليمنى لمرمى بوروسيا دورتموند.

وأضاف هالاند هدفًا ثانيًا في الدقيقة 29، بعد أن تلقى تمريرة أرضية من جيريمي دوكو، حولها بتسديدة صاروخية إلى شباك دورتموند.

وتألق حارس دورتموند في إبعاد تسديدة صاروخية لرايندرز في الدقيقة 33.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا على دورتموند في 45 دقيقة من طرف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد سافينيو يضيف هدفًا ثالثًا في الدقيقة 47، لكن تسديدته اصطدمت بتألق مستمر لحارس دورتموند.

وفي الدقيقة 57، كرر فودين تسديدته الرائعة من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن شباك دورتموند دون أن يتمكن الحارس من إيقافها.

ومرت تسديدة سافينيو على الطائر أعلى عارضة دورتموند في الدقيقة 62.

واستطاع دورتموند أن يسجل هدفًا لحفظ ماء الوجه في الدقيقة 72 عن طريق أنتون الذي استغل عرضية رايرسون، ليحول الكرة بلمسة واحدة نحو شباك دوناروما.

وأجرى مانشستر سيتي 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 79، ليشارك روبن دياز وبرناردو سيلفا وريان شرقي.

وأخيرًا حان الدور على عمر مرموش في الدقيقة 86، ليشارك بدلًا من النرويجي هالاند في هجوم مانشستر سيتي.

ولم يحصل مرموش على أي فرص في الدقائق المتبقية، لكن زميله شرقي تمكن من إضافة هدف رابع في الدقيقة 90+1 بعد تسديدة يمينية مقوسة لم يتمكن حارس دورتموند من التصدي لها.