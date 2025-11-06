حافظت 3 فرق في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 حتى الآن على العلامة الكاملة، دون أي تعادل أو هزيمة.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يومي الثلاثاء والأربعاء.

العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

نجحت 3 فرق حتى الآن في تجنب التعادل أو الهزيمة في منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ حققت أربعة انتصارات متتالية.

وفازت أندية بايرن ميونخ وأرسنال وإنتر بجميع مبارياتها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومع انتصاف الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، حيث تتبقى 4 مباريات أخرى، أصبحت فرق بايرن وأرسنال وإنتر قريبة جدًا من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

ويتفوق بايرن على أرسنال وإنتر، رغم تساوي الفريق الألماني مع الإنجليزي في فارق الأهداف، لكن الأول سجل أهدافًا أكثر بواقع 14 هدفًا مقابل 11 فقط.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا بالكامل من هنا