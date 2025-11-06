أكد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن أرقام اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند القياسية ما زالت تدهشه في كل مؤتمر صحفي.

وسجل هالاند هدفًا في فوز نادي مانشستر سيتي (4-1) على بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر جوارديولا

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند، أبلغ أحد الصحفيين، جوارديولا، بأن هالاند حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية في منافسات دوري أبطال أوروبا مع 3 فرق مختلفة، هي سالزبورج ودورتموند ومانشستر سيتي.

وعلق جوارديولا بقوله: "في كل مرة أحضر إلى مؤتمر صحفي مع مانشستر سيتي تخبروني برقم قياسي جديد لهالاند.. أنا سعيد من أجله، وهو يستحق ذلك".

وأضاف في سياق منفصل: "فودين عاد إلى أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي.. لقد افتقدته كثيرًا".

وتابع بشأن غياب رودري عن قائمة مانشستر سيتي ضد دورتموند: "لا شيء خطير.. ليست إصابة كبيرة، ولكن مجرد إجراء احترازي لا أكثر".

وعن المباراة المقبلة ضد ليفربول: "هذا الفريق كان أكبر منافسًا لنا خلال آخر 10 سنوات.. لكننا مستعدون، ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا أمام جماهيرنا".

يشار إلى أن مانشستر سيتي وصل إلى النقطة العاشرة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من 3 انتصارات وتعادل وحيد، دون هزيمة.