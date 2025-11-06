المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: هالاند ما زال يدهشني في كل مؤتمر صحفي مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:14 ص 06/11/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

أكد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن أرقام اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند القياسية ما زالت تدهشه في كل مؤتمر صحفي.

وسجل هالاند هدفًا في فوز نادي مانشستر سيتي (4-1) على بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مؤتمر جوارديولا

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند، أبلغ أحد الصحفيين، جوارديولا، بأن هالاند حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية في منافسات دوري أبطال أوروبا مع 3 فرق مختلفة، هي سالزبورج ودورتموند ومانشستر سيتي.

وعلق جوارديولا بقوله: "في كل مرة أحضر إلى مؤتمر صحفي مع مانشستر سيتي تخبروني برقم قياسي جديد لهالاند.. أنا سعيد من أجله، وهو يستحق ذلك".

وأضاف في سياق منفصل: "فودين عاد إلى أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي.. لقد افتقدته كثيرًا".

وتابع بشأن غياب رودري عن قائمة مانشستر سيتي ضد دورتموند: "لا شيء خطير.. ليست إصابة كبيرة، ولكن مجرد إجراء احترازي لا أكثر".

وعن المباراة المقبلة ضد ليفربول: "هذا الفريق كان أكبر منافسًا لنا خلال آخر 10 سنوات.. لكننا مستعدون، ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا أمام جماهيرنا".

يشار إلى أن مانشستر سيتي وصل إلى النقطة العاشرة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من 3 انتصارات وتعادل وحيد، دون هزيمة.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيب جوارديولا إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg