اختتمت مساء أمس الأربعاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لينقضي نصف مشوار الأندية المنافسة في تلك المرحلة.

وشهدت الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية اشتعال المنافسة بين الهدافين، وتقدم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، لينقض على الصدارة بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" ضد أياكس الهولندي.

وخلف أوسيمين يقتسم الثلاثي كيليان مبابي (ريال مدريد) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وهاري كين (بايرن ميونخ) الوصافة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي) - 6 أهداف

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 5 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) - 5 أهداف

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 5 أهداف

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 4 أهداف

ماركوس راشفورد (برشلونة) - 4 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - 4 أهداف

لياندرو أندرادي (كاراباج) - 4 أهداف

لويس دياز (بايرن ميونخ) - 4 أهداف

هارفي بارنز (نيوكاسل يونايتد) - 4 أهداف

