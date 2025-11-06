المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوسيمين يتصدر.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:40 ص 06/11/2025
أوسيمين

فيكتور أوسيمين

اختتمت مساء أمس الأربعاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لينقضي نصف مشوار الأندية المنافسة في تلك المرحلة.

وشهدت الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية اشتعال المنافسة بين الهدافين، وتقدم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، لينقض على الصدارة بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" ضد أياكس الهولندي.

وخلف أوسيمين يقتسم الثلاثي كيليان مبابي (ريال مدريد) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وهاري كين (بايرن ميونخ) الوصافة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي) - 6 أهداف

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 5 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) - 5 أهداف

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 5 أهداف

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 4 أهداف

ماركوس راشفورد (برشلونة) - 4 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - 4 أهداف

لياندرو أندرادي (كاراباج) - 4 أهداف

لويس دياز (بايرن ميونخ) - 4 أهداف

هارفي بارنز (نيوكاسل يونايتد) - 4 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

دوري أبطال أوروبا فيكتور أوسيمين هدافو دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg