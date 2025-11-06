رغم التعادل مع بروج.. فليك: لن أغير طريقتي في الدفاع

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أنه لن يغير طريقته في الدفاع، وذلك بعد تعادل الفريق 3-3 مع كلوب بروج البلجيكي أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي بعد المباراة:"التعادل 3-3 ليس أفضل نتيجة، لعب فريق كلوب بروج بشكل جيد للغاية".

وشدد المدرب الألماني على تمسكه بخطته الدفاعية رغم تلقي فريقه 3 أهداف، موضحا: "سنواصل الحفاظ على خط دفاعنا المرتفع ونعمل على تحسينه".

وأضاف:" في الموسم الماضي، لم نكن لنستقبل الهدف الأول الذي استقبلناه ضد بروج، ليس لدينا نفس الثقة عندما نعتمد على مصيدة التسلل، لن نقوم بتغيير طريقتنا الدفاعية".

وواصل: "في خط الوسط، لم نمارس الضغط جيدا، وكان من الصعب الدفاع ضد لاعبيهم السريعين، علينا تحليل التعادل ومعرفة أين يمكننا التحسن".

وأردف: "يجب أن نواصل العمل، نحن لسنا في أفضل حالاتنا، ولكن يجب أن نظل إيجابيين، سيكون لدينا القدرة على العودة لأفضل مستواياتنا عندما يعود لاعبين أمثال رافينيا وبيدري وخوان جارسيا".

واختتم فليك تصريحاته في هذا الصدد بقوله:"لدينا الفرصة للقيام بعمل أفضل أمام سيلتا فيجو".

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

