كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
قمة مرتقبة.. مباريات مانشستر سيتي المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:31 م 06/11/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبعد انتهاء أول 4 جولات، جمع فريق المدرب بيب جوارديولا 10 نقاط يحتل بها المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري بالأبطال.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها مانشستر سيتي في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم بالمواعيد مباريات مانشستر سيتي المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن الألماني - 25 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

بودو/جليمت النرويجي × مانشستر سيتي - 20 يناير 2026 - 7:45 مساء

مانشستر سيتي × جالاتا سراي التركي - 28 يناير 2026 - 7:45 مساء

