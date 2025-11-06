أنهى برشلونة الإسباني نصف مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها برشلونة في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وحتى الآن خاض البارسا أول 4 جولات من الموسم الحالي، فاز في 2 منها أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (2-1) وعلى أولمبياكوس اليوناني (6-1)، وتعادل مع كلوب بروج البلجيكي (3-3)، وخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (1-2).

وبهذا جمع برشلونة 7 نقاط يحتل بها المركز الـ11 بين 36 فريقا.

وفيما يلي، نستعرض بالمواعيد مباريات برشلونة المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تشيلسي الإنجليزي × برشلونة - 25 نوفمبر 2025 - 10 مساء

برشلونة × آينتراخت فرانكفورت الألماني - 9 ديسمبر 2025 - 10 مساء

سلافيا براج التشيكي × برشلونة - 21 يناير 2026 - 10 مساء

برشلونة × كوبنهاجن الدنماركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

