كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"الحكم تأثر بإصابة حكيمي".. كروس يدافع بشراسة عن دياز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:15 م 06/11/2025
دياز

لحظة تعرض لويس دياز للطرد

خسر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1-2 مساء الثلاثاء في قمة مثيرة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، رغم تفوقه العددي لأكثر من 45 دقيقة بعد طرد الكولومبي لويس دياز في نهاية الشوط الأول.

حكيمي يغادر باكيًا بعد تدخل عنيف من دياز

المباراة شهدت لحظة مؤلمة حين تعرض المغربي أشرف حكيمي لإصابة قوية في كاحله الأيسر، إثر تدخل عنيف من دياز أجبره على مغادرة الملعب باكيًا، وسط قلق واضح من زملائه والجهاز الفني.

كان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو (VAR) ويقرر طرد لاعب بايرن مباشرة بعد مراجعة اللقطة، نظرًا لقوة التدخل وخطورته على سلامة اللاعب.

توني كروس يصدم جماهير باريس

لكن هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الكروية، إذ اعتبر النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، أن القرار كان مبالغًا فيه.

وقال كروس في بودكاسته "Einfach mal Luppen": "بالنسبة لي، لم تكن بطاقة حمراء، الحكم تأثر بالإصابة أكثر من الفعل نفسه، لو أن حكيمي نهض وأكمل اللعب، لما أعاد أحد اللقطة، في مثل هذه الحالات، يجب أن تقيم المخالفة بحد ذاتها، لا بنتائجها".

في المقابل، أكد نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي عقب اللقاء أن حكيمي يعاني من التواء حاد في الكاحل الأيسر، وسيغيب عن الملاعب عدة أسابيع، ما يُعد ضربة قوية للفريق الذي يعاني أصلًا من ضغط المباريات والإصابات.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لويس دياز أشرف حكيمي

