هل يعود ليونيل ميسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة إدارة نادي جالاتا سراي التركي في استعارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "Fotomaç" التركية أن النادي التركي يخطط لاستعارة ميسي لمدة أربعة أشهر خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، قد يحدث قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأبدى جالاتا سراي استعداده لدفع 10 ملايين يورو للنجم الأرجنتيني مقابل تمثيل الفريق بداية من يناير المقبل، حيث يمتلك ميسي سجلاً حافلاً بالإنجازات مع برشلونة وباريس سان جيرمان قبل انضمامه إلى إنتر ميامي.

وتتابع إدارة النادي التركي وضع قائد المنتخب الأرجنتيني، رغم أنه لم تُجرَ أي اتصالات رسمية حتى الآن، بحسب تأكيدات الصحيفة.

وقد يفكر ميسي في العرض التركي إذا وصلت المفاوضات إلى مرحلة رسمية، خاصة من أجل الحفاظ على لياقته قبل المونديال، بالإضافة إلى رغبة النادي في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن جالاتا سراي من جمع 9 نقاط من أصل 12 ممكنة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر في واحدة.

ويحتل الفريق التركي المركز التاسع في المسابقة الأوروبية، متساويًا في الرصيد مع فرق مثل ليفربول وريال مدريد ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.

يُذكر أن جالاتا سراي أبرم صفقات ضخمة في الصيف الماضي، أبرزها التعاقد مع فيكتور أوسيمين من نابولي مقابل 70 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإيطالية. كما ضم النادي التركي النجم الألماني إيلكاي جوندوجان قادمًا من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى اللاعب ليوري ساني من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.