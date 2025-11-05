المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل يعود ليونيل ميسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:57 م 07/11/2025
ميسي

ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة إدارة نادي جالاتا سراي التركي في استعارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "Fotomaç" التركية أن النادي التركي يخطط لاستعارة ميسي لمدة أربعة أشهر خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، قد يحدث قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأبدى جالاتا سراي استعداده لدفع 10 ملايين يورو للنجم الأرجنتيني مقابل تمثيل الفريق بداية من يناير المقبل، حيث يمتلك ميسي سجلاً حافلاً بالإنجازات مع برشلونة وباريس سان جيرمان قبل انضمامه إلى إنتر ميامي.

وتتابع إدارة النادي التركي وضع قائد المنتخب الأرجنتيني، رغم أنه لم تُجرَ أي اتصالات رسمية حتى الآن، بحسب تأكيدات الصحيفة.

وقد يفكر ميسي في العرض التركي إذا وصلت المفاوضات إلى مرحلة رسمية، خاصة من أجل الحفاظ على لياقته قبل المونديال، بالإضافة إلى رغبة النادي في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن جالاتا سراي من جمع 9 نقاط من أصل 12 ممكنة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر في واحدة.

ويحتل الفريق التركي المركز التاسع في المسابقة الأوروبية، متساويًا في الرصيد مع فرق مثل ليفربول وريال مدريد ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.

يُذكر أن جالاتا سراي أبرم صفقات ضخمة في الصيف الماضي، أبرزها التعاقد مع فيكتور أوسيمين من نابولي مقابل 70 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإيطالية. كما ضم النادي التركي النجم الألماني إيلكاي جوندوجان قادمًا من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى اللاعب ليوري ساني من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي جالاتا سراي إنتر ميامي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg