أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عدة عقوبات ضد نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على خلفية أحداث مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مارسيليا للهزيمة أمام أتالانتا بنتيجة (1-0)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في ملعب "فيلودروم" معقل النادي الفرنسي.

وخلال أحداث مباراة مارسيليا وأتالانتا، أشعلت جماهير النادي الفرنسي بعض الألعاب النارية بالإضافة لإلقاء بعض المقذوفات في أرض الملعب.

عقوبات ضد مارسيليا

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغريم وإغلاق جزئي لملعب مارسيليا في دوري أبطال أوروبا بعد أحداث الشغب في مباراة أتالانتا يوم 5 نوفمبر الماضي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- تغريم النادي الفرنسي مبلغ 70 ألف يورو.

- إغلاق المدرج الجنوبي من ملعب فيلودروم.

- إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفات مباراتين بعد إهانته لمسؤول خلال مباراة أتالانتا.