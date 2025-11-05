المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

غرامة وإغلاق جزئي للملعب.. يويفا يعاقب مارسيليا بعد أحداث مباراة أتالانتا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:40 م 16/11/2025
جماهير مارسيليا

جماهير مارسيليا

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عدة عقوبات ضد نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على خلفية أحداث مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مارسيليا للهزيمة أمام أتالانتا بنتيجة (1-0)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في ملعب "فيلودروم" معقل النادي الفرنسي.

وخلال أحداث مباراة مارسيليا وأتالانتا، أشعلت جماهير النادي الفرنسي بعض الألعاب النارية بالإضافة لإلقاء بعض المقذوفات في أرض الملعب.

عقوبات ضد مارسيليا

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغريم وإغلاق جزئي لملعب مارسيليا في دوري أبطال أوروبا بعد أحداث الشغب في مباراة أتالانتا يوم 5 نوفمبر الماضي.

وجاءت العقوبات كالتالي:

- تغريم النادي الفرنسي مبلغ 70 ألف يورو.

- إغلاق المدرج الجنوبي من ملعب فيلودروم.

- إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفات مباراتين بعد إهانته لمسؤول خلال مباراة أتالانتا.

مارسيليا
مارسيليا
دوري أبطال أوروبا مارسيليا أتالانتا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

