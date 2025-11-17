تواصل كتيبة الهدافين الكبار في أوروبا إشعال المنافسة هذا الموسم، مع بروز الثلاثي إيرلينج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي بأرقام استثنائية مع أنديتهم ومنتخباتهم، ما يعزز الحديث المبكر عن صراع شرس على الجوائز الفردية خلال العام.

هالاند.. ماكينة أهداف لا تتوقف

يظهر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند كالعادة في صدارة حديث الجماهير، بعدما سجل 32 هدفًا في 20 مباراة فقط، مع مساهمة مباشرة في 35 هدفًا، رغم تسجيله ركلة جزاء واحدة فقط.

أرقام تعكس قدرته التهديفية المتوحشة وفعاليته العالية أمام المرمى، لتأكيد مكانته كأخطر مهاجم صريح في العالم.

هاري كين.. حضور تهديفي وقيادي مستمر

على الجانب الآخر، يواصل قائد منتخب إنجلترا هاري كين تقديم موسم قوي مع النادي والمنتخب، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 3 أهداف في 22 مباراة، بإجمالي 31 مساهمة.

ورغم تسجيله 7 ركلات جزاء، إلا أن ثباته وقيمته القيادية يجعلان منه أحد أبرز المنافسين على لقب الهداف في مختلف المسابقات الأوروبية.

مبابي.. التأثير الشامل والقدرة على صناعة الفارق

أما الفرنسي كيليان مبابي، فيقدم نسخة أكثر شمولية هذا الموسم، مع 23 هدفًا و5 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة، ليصل إلى 28 مساهمة.

ورغم تسجيله 8 ركلات جزاء، إلا أنه لا يزال أهم عنصر هجومي في فريقه وأحد اللاعبين الأكثر تأثيرًا على مستوى أوروبا.