أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إقامة مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" بعد إعادة افتتاحه.

وبعد غياب استمر عامين ونصف تقريبا في ظل أعمال تجديد الملعب، أعلن برشلونة أن ملعب "كامب نو" سيستضيف مواجهة الفريق المقبلة ضد أتلتيك بلباو في الجولة 13 من الدوري الإسباني، وذلك بعد إعادة افتتاحه جزئيا.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "يبلغ نادي برشلونة أن المباراة السادسة للفريق في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ضد آينتراخت فرانكفورت، ستقام في ملعب كامب نو".

ومن المقرر أن يحل فرانكفورت ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في سادس جولات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف البارسا: "يأتي هذا القرار بعد الحصول على أول رخصة إشغال للمرحلة 1B، التي تسمح بزيادة السعة وتشمل كامل المنطقة الجانبية، مضيفة إلى الترخيص الممنوح بالفعل للمرحلة 1A".

وأوضح: "يصبح هذا القرار ساري المفعول بعد قبول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للطلب مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المتطلبات اللازمة قد استوفرت لاحقا".

وأتم: "في الأيام القادمة، سيبلغ النادي عن بيع تذاكر المباراة، ويحتفل نادي برشلونة بقدرته على المنافسة مجددا في ملعبه ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل لفريق كامب نو الجديد".