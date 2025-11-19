المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

برشلونة يعلن إقامة مباراته مع فرانكفورت على ملعب كامب نو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:40 ص 19/11/2025
ملعب كامب نو

ملعب كامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إقامة مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" بعد إعادة افتتاحه.

وبعد غياب استمر عامين ونصف تقريبا في ظل أعمال تجديد الملعب، أعلن برشلونة أن ملعب "كامب نو" سيستضيف مواجهة الفريق المقبلة ضد أتلتيك بلباو في الجولة 13 من الدوري الإسباني، وذلك بعد إعادة افتتاحه جزئيا.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "يبلغ نادي برشلونة أن المباراة السادسة للفريق في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ضد آينتراخت فرانكفورت، ستقام في ملعب كامب نو".

ومن المقرر أن يحل فرانكفورت ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في سادس جولات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف البارسا: "يأتي هذا القرار بعد الحصول على أول رخصة إشغال للمرحلة 1B، التي تسمح بزيادة السعة وتشمل كامل المنطقة الجانبية، مضيفة إلى الترخيص الممنوح بالفعل للمرحلة 1A".

وأوضح: "يصبح هذا القرار ساري المفعول بعد قبول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للطلب مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المتطلبات اللازمة قد استوفرت لاحقا".

وأتم: "في الأيام القادمة، سيبلغ النادي عن بيع تذاكر المباراة، ويحتفل نادي برشلونة بقدرته على المنافسة مجددا في ملعبه ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل لفريق كامب نو الجديد".

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

