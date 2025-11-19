يواصل لويس بوفون، نجل الأسطورة جيانلويجي بوفون، خطف الأنظار في أوروبا، لكن هذه المرة بعيدًا عن قميص منتخب إيطاليا.

الشاب المولود في تورينو عام 2007، والمتدرج في أكاديميات يوفنتوس قبل انتقاله إلى بيزا عام 2023، يثبت يومًا بعد يوم أنه ليس مجرد امتداد لأبيه، بل مشروع نجم حقيقي.

بوفون جونيور.. موهبة إيطالية تتالق بقميص التشيك

ورغم مشاركاته المحدودة مع الفريق الأول لبيزا هذا الموسم تحت قيادة ألبرتو جيلاردينو، إلا أن النادي يظهر ثقة واضحة في قدراته، بينما يراقب والده تطوره عن قرب بصفته مدير المنتخب الإيطالي.

في جمهورية التشيك، بلد والدته، يعامل لويس بوفون كأحد أهم المواهب الصاعدة.

وخلال تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، قدم مستويات مذهلة، حيث سجل ستة أهداف في ثلاث مباريات، بينها ثلاثيتان أمام أذربيجان وأيرلندا الشمالية، وصنع هدفًا آخر، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات.

ماذا قالت الصحف بعد تألق لويس بوفون؟

احتفلت الصحافة التشيكية به باعتباره "أكثر لاعب تمت متابعته في المنتخب".

بينما وصفت الصحف الإيطالية مثل كورييري ديلو سبورت ولا جازيتا ديلو سبورت أداءه بأنه "استثنائي" و"ظاهرة لا يمكن تجاهلها"، مع طرح سؤال بات يسبب الإحراج للاتحاد الإيطالي، لماذا لا يرتدي لويس بوفون قميص الآتزوري؟.

وينظر إلى اللاعب بوصفه "رقم 10 متنكرًا في هيئة رقم 9"، حيث يمتلك رؤية لعب ممتازة، وقدرة على صناعة وإتمام الهجمات، ومهارة عالية في المراوغة، خاصة على الجناح الأيسر.