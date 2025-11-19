دخل المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، مقر حفل تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا بشكل استثنائي.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد جامعة محمد السادس، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا، والتي ستبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مع المغربي أشرف حكيمي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي.

وتفاجأ جميع الحاضرين لحفل تسليم جوائز الأفضل بدخول أشرف حكيمي بدراجة نظرا لإصابته في الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وسيتم نقل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وبعيدا عن منافسة صلاح وحكيمي، دخل بيراميدز المتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي في منافسة مع نهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل ناد في أفريقيا.

كما يتنافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على لقب أفضل لاعب داخل القارة بجانب أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.