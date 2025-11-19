المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

بسبب إصابته.. دخول استثنائي من حكيمي لمقر حفل توزيع جوائز "كاف"

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:40 م 19/11/2025
حكيمي

أشرف حكيمي - لاعب باريس سان جيرمان

دخل المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، مقر حفل تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا بشكل استثنائي.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد جامعة محمد السادس، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا، والتي ستبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مع المغربي أشرف حكيمي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي.

وتفاجأ جميع الحاضرين لحفل تسليم جوائز الأفضل بدخول أشرف حكيمي بدراجة نظرا لإصابته في الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وسيتم نقل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وبعيدا عن منافسة صلاح وحكيمي، دخل بيراميدز المتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي في منافسة مع نهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل ناد في أفريقيا.

كما يتنافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على لقب أفضل لاعب داخل القارة بجانب أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

