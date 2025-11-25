المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم غيابه الطويل.. قلق من عودة كول بالمر أمام برشلونة في دوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:54 ص 21/11/2025
بالمر

كول بالمر لاعب تشيلسي

سطلت تقارير إسبانية الضوء على مدى جاهزية كول بالمر، قبل المباراة المنتظرة التي ستجمع تشيلسي ضد برشلونة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يستضيف برشلونة، مساء الثلاثاء المقبل في مباراة مرتقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

موقف كول بالمر

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن كول بالمر ما زال خارج حسابات إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، قبل أيام قليلة من مباراتي الفريق ضد برشلونة ثم آرسنال.

أضافت سبورت أن إصابة كول بالمر التي عادت على مستوى الحوض، 20 سبتمبر الماضي، جعلت اللاعب يبدأ في العلاج مع تحديد موقف مبدئي بعدم مواجهة برشلونة، وإمكانية اللحاق بلقاء أرسنال.

ثم أشارت الصحيفة الكتالونية إلى مفاجأة فجرتها صحيفة "تليجراف"، أن كول بالمر قد يكون جاهزًا في مواجهة برشلونة، حيث سلطت الضوء على تركيز اللاعب على العمل بجد من أجل العودة سريعًا.

واختتمت "سبورت" بأن كول بالمر من الواضح أنه عمل على تقوية لياقته البدنية، كي يعود سريعًا، بينما مشاركته حتى وإن كان عائد بعد غياب بلا شك سيشكل خطرًا فهو قادر على تغيير الخطة أمام برشلونة.

برشلونة وتشيلسي يملكان حاليًا 7 نقاط في مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد فريق هانسي فليك بالمركز 11 ويليه ممثل لندن.

برشلونة تشيلسي أرسنال دوري أبطال أوروبا كول بالمر مباراة تشيلسي وبرشلونة

